Харків і чотири населені пункти області зазнали ударів: двоє поранених, пошкоджено енергооб’єкт і житло — ОВА

Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і чотири населені пункти Харківської області, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу в Харкові постраждали 58-річний чоловік і 64-річна жінка. Ворог атакував Немишлянський район міста п’ятьма ракетами.

"Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у м. Харків пошкоджено енергетичний обʼєкт, багатоквартирний будинок; у Купʼянському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Великий Бурлук)", - йдеться в повідомленні начальника ОВА ранком вівторка.

Зазначається, що по Харківщині активно застосовувалися різні види озброєння, зокрема п’ять ракет РСЗВ, один безпілотник типу "Герань-2", один БпЛА типу "Молнія" та чотири безпілотники, тип яких встановлюється.