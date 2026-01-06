Інтерфакс-Україна
Події
08:59 06.01.2026

Харків і чотири населені пункти області зазнали ударів: двоє поранених, пошкоджено енергооб’єкт і житло — ОВА

1 хв читати
Харків і чотири населені пункти області зазнали ударів: двоє поранених, пошкоджено енергооб’єкт і житло — ОВА
Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і чотири населені пункти Харківської області, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу в Харкові постраждали 58-річний чоловік і 64-річна жінка. Ворог атакував Немишлянський район міста п’ятьма ракетами.

"Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у м. Харків пошкоджено енергетичний обʼєкт, багатоквартирний будинок; у Купʼянському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Великий Бурлук)", - йдеться в повідомленні начальника ОВА ранком вівторка.

Зазначається, що по Харківщині активно застосовувалися різні види озброєння, зокрема п’ять ракет РСЗВ, один безпілотник типу "Герань-2", один БпЛА типу "Молнія" та чотири безпілотники, тип яких встановлюється.

 

Теги: #наслідки #харківська_область #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:40 06.01.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів і атаки БпЛА пошкоджено житло та інфраструктуру, врятовано двох літніх людей

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів і атаки БпЛА пошкоджено житло та інфраструктуру, врятовано двох літніх людей

07:55 06.01.2026
Окупанти за добу завдали 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області - ОВА

Окупанти за добу завдали 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області - ОВА

08:20 05.01.2026
Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

05:10 05.01.2026
РФ здійснила масовану атаку Київщини, є жертва та пошкодження, знеструмлено м. Славутич - ОВА

РФ здійснила масовану атаку Київщини, є жертва та пошкодження, знеструмлено м. Славутич - ОВА

00:10 02.01.2026
Дві пожежі зафіксовано в Запоріжжі внаслідок атаки ворожих дронів – ОВА

Дві пожежі зафіксовано в Запоріжжі внаслідок атаки ворожих дронів – ОВА

09:31 01.01.2026
Росіяни в новорічну ніч завдали ударів по Харківщині, виникли пожежі – ДСНС

Росіяни в новорічну ніч завдали ударів по Харківщині, виникли пожежі – ДСНС

09:00 01.01.2026
За добу ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали двоє цивільних - ОВА

За добу ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали двоє цивільних - ОВА

08:52 01.01.2026
Дев’ятеро поранених унаслідок ударів по 24 населених пунктах Запорізької області за добу — ОВА

Дев’ятеро поранених унаслідок ударів по 24 населених пунктах Запорізької області за добу — ОВА

08:59 31.12.2025
Мешканець Ківшарівки у Харківській області загинув внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

Мешканець Ківшарівки у Харківській області загинув внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

09:16 29.12.2025
На Харківщині за добу поранено троє цивільних, зафіксовано понад 200 бойових зіткнень

На Харківщині за добу поранено троє цивільних, зафіксовано понад 200 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

ОСТАННЄ

Чергова петиція до київської влади із закликом заборонити експлуатацію тварин в цирках не набрала необхідних для розгляду голосів

УІК і Мінкультури проводять опитування книготорговців щодо запиту на субсидії для книгарень

Саміту в Парижі передуватиме обід за участі Макрона, Зеленського, Віткоффа та Кушнера - ЗМІ

Очільники Генштабів ЗС "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України

Прем’єр-міністр Данії: атака США на Гренландію означатиме кінець НАТО

Військове право в 2025р почало виконувати свою ключову функцію обмеження держави правом в умовах війни – думка

Російські "джерела" надмірно переймаються, висловлюючи думки про "зони впливу" – МЗС

У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

ППО знешкодило 53 із 61 безпілотника, зафіксоване влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях – Повітряні сили

Генштаб зафіксував впродовж доби 191 бойове зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА