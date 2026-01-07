В Україну не надходили нові системи ППО від США, постачання ракет до них хочемо прискорити – Зеленський

Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна поінформувала європейських партнерів щодо потреб у ракетах для систем ППО, від США нові системи не надходили, ракети йдуть, але Україна хоче прискорити їхнє постачання, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Не тільки обговорював, в деталях показував вчора, наприклад, європейцям, не буду зараз публічно про це говорити, які системи терміново потребують надходження ракет. Щодо систем від США - нових систем не приходило. Щодо ракет потрошки йдуть, хочемо прискорити", - сказав Зеленський журналістам у середу.

"Дуже хочемо і ще раз просимо США. Щодо європейців, окремо хочу подякувати Норвегії. Не буду казати деталі", - додав президент.