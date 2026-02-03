Фінплан-2026 допомоги біженцям України від ООН на 23,6% менший плану-2025, профінансованого на 43,7%

Управління верховного комісару з прав біженців ООН (УВКБ ООН, UNCHR) визначило фінансові потреби на допомогу українським біженцям в 2026 році у $614 млн, що на 23,6% менше порівняно із планом на 2025 рік ($803,6 млн), йдеться у публікації управління на його сайті.

"У 2025 році посилення бойових дій, враховуючи посилення повітряних атак та ударів по критично важливій інфраструктурі, призвело до значних жертв серед цивільного населення та нових переміщень – тенденцій, які продовжуватимуть формувати потреби як всередині, так і за межами України у 2026 році", – констатує УВКБ ООН та наголошує на гостроті проблеми й через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас, згідно з публікацією, торік рівень фінансування плану допомоги українським біженцям впав до 43,7%, або до $351,1 млн порівняно із 64%, або $635,7 млн у 2024 році. Це суттєво менше, аніж 84%, або $924 млн у 2023 році та 91,7%, або $1,1 млрд у перший рік російської повномасштабної агресії.

Із посиланням на звіт місії ООН з моніторингу прав людини за грудень 2025 року зазначається, що минулий рік був найсмертоноснішим для цивільного населення в Україні з 2022 року: 2514 цивільних осіб загинуло та 12 142 отримали поранення внаслідок насильства, пов'язаного з війною – це на 31% більше, ніж у 2024 році. На кінець 2025 року у світі було зареєстровано 5,86 млн біженців з України, з яких близько 5,3 млн - в Європі. Ще 3,7 млн людей залишалися внутрішньо переміщеними особами всередині України, причому 73% з них перебувають у цьому статусі понад два роки.

"Згідно з Планом гуманітарних потреб та реагування (HNRP) на 2026 рік, в Україні понад 10,8 млн людей потребуватимуть гуманітарної допомоги та захисту у 2026 році, причому багато людей були неодноразово переміщені, а їхня вразливість посилюється через продовження війни", – йдеться у документі.

За оцінками, до вересня 2025 року понад 1,4 млн біженців з України повернулися до своїх місць походження та залишалися в Україні щонайменше три місяці, включаючи понад 0,3 млн, які повернулися до району, відмінного від їхніх колишніх домівок.

"Зміни на лінії фронту продовжують спричиняти нові переміщення: з червня по грудень 2025 року за підтримки уряду або гуманітарних організацій з прифронтових районів було евакуйовано понад 150 тис. осіб, а ще більше людей втекли самостійно", – сказано в публікації.

У ній наголошується, що, за оцінками, 2,5 млн переміщених сімей в Україні досі не мають доступу до належного житла. Водночас широкомасштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі взимку 2025/26 років залишили мільйони людей без надійного опалення, води та електроенергії за умов мінусових температур.

"У країнах, що приймають біженців, деякі біженці продовжують стикатися з перешкодами в доступі до житла, гідної роботи, охорони здоров'я, освіти та соціального захисту, тоді як вразливість продовжує поглиблюватися з часом, оскільки повномасштабна війна триває", – додає УВКБ ООН.

Згідно з документом, план на 2026 рік ставить за мету допомогти 2,1 млн людей в Україні та 482 тис. українських біженців в інших країнах. Відповідно, фінансові потреби для допомоги всередині України визначені у розмірі $470 млн, за її межами – у $144 млн, з яких $64 млн - у Молдові, $21,8 млн - у Румунії, $18,4 млн - у Польщі.

УВКБ ООН уточнило, що з цих 2,1 млн українців всередині країни воно хоче надати 955 тисячам послуги захисту, 652 тис. - грошову допомогу, 325 тис. - матеріали для ремонту житла або підтримку із поселенням, а ще 178 тис. - предмети першої необхідності.

Згідно з публікацією, у 2024 році безпосередньо в Україні план допомоги УВКБ ООН був профінансований на 44%, або на $243 млн порівняно із 57%, або $338,5 млн у 2024 році. Це призвело до скорочення числа наданих послуг до 1,14 млн станом на листопад 2025 року проти 1,6 млн за аналогічний період 2024 року.

У рамках зимової допомоги 2025–2026 років станом на 5 грудня грошову підтримку отримали 176 тис. осіб, що на 32% менше порівняно з 2024–2025 роками, коли її отримали 258,3 тис. осіб.

Зазначається, що УВКБ ООН працює в Україні з 12 партнерами, з яких 11 є місцевими, та з 39 партнерами в 11 інших країнах, серед яких 33 місцеві.