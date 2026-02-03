Понад 1,1 тис будинків без опалення в лівобережній частині Києва після нічної атаки – мер

Понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру в ніч на вівторок залишаються без тепла.

"Обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення", - повідомив мер Києва Віталій Кличко в Телеграм.

За його словами, у всіх цих будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

Мер повідомив про розгортання додаткових опорних пунктів обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення. "Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському — 4. Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів — у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях)", - розповів Кличко.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі у вівторок, 3 лютого, атакували дронами та ракетами житлову й енергетичну інфраструктуру Києва та низки областей. Найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах у лівобережній частині столиці.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6122