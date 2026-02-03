Службове розслідування щодо директора ДУ "НВМК" Пронюткіна ще триває - Калмикова

Службове розслідування щодо директора ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) Ярослава Пронюткіна ще триває, повідомила міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

"Було видано наказ Міністерства у справах ветеранів, щодо проведення службового розслідування стосовно директора державної установи… Станом на сьогодні проведено три засідання комісії, витребувано додаткові документи, наступне засідання заплановане на 4 лютого 2026 року", - сказала Калмикова у Верховній Раді у вівторок.

Також вона нагадала, що видала наказ про моніторинг кадрових рішень в ДУ "НВМК".

Як повідомлялося, 15 січня Верховна Рада викликала на засідання міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді щодо питання можливих зловживань з бронюванням від мобілізації в ДУ "НВМК".

16 січня Калмикова заявила, що Мінветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання від мобілізації у ДУ "НВМК",

До цього народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в телеграм-каналі опублікував інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "НВМК" і заброньований там від мобілізації.

16 січня агентству "Інтерфакс-Україна" в НВМК підтвердили, що політтехнолог Петров працює у них провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Зазначалося, що функціональні обов’язки Петрова полягають у підготовці інформаційних матеріалів, інформаційному та комунікаційному супроводі діяльності ДУ "НВМК", моніторингу інформаційного простору, підготовці аналітичних довідок, адмініструванні та наповненні інформаційних ресурсів установи, за дорученням начальника відділу взаємодія зі засобами масової інформації та іншими інформаційними майданчиками.

20 січня ДУ "НВМК" повідомив, що Петров звільнився за власним бажанням з посади провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

20 січня стало відомо, що Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо одного із українських блогерів за статтею про державну зраду. За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" йдеться про блогера, політтехнолога та співведучого YouTube-каналу "Ісландія" Петрова.