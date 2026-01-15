Рада не змогла викликати міністра ветеранів Калмикову і директора НВМК Пронюткіна

Верховна Рада не підтримала пропозицій депутатів викликати на засідання міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову і директора ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) Ярослава Пронюткіна.

Зокрема, на засіданні парламенту в четвер народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") ініціював питання виклику на пʼятницю, 16 січня, Калмикової і Пронюткіна для доповіді з питання можливого неправомірного використання ДУ "НВМК" для отримання бронювання від мобілізації.

В результаті, за дане рішення проголосувало всього 147 народних депутатів.

На початку тижня Железняк в телеграм-каналі опублікував інформацію, що потіттехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" і заброньований там від мобілізації.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося із запитом до ДУ "НВМК" щодо зазначеного питання.