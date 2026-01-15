Інтерфакс-Україна
Події
11:40 15.01.2026

Рада не змогла викликати міністра ветеранів Калмикову і директора НВМК Пронюткіна

1 хв читати
Рада не змогла викликати міністра ветеранів Калмикову і директора НВМК Пронюткіна

Верховна Рада не підтримала пропозицій депутатів викликати на засідання міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову і директора ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) Ярослава Пронюткіна.

Зокрема, на засіданні парламенту в четвер народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") ініціював питання виклику на пʼятницю, 16 січня, Калмикової і Пронюткіна для доповіді з питання можливого неправомірного використання ДУ "НВМК" для отримання бронювання від мобілізації.

В результаті, за дане рішення проголосувало всього 147 народних депутатів.

На початку тижня Железняк в телеграм-каналі опублікував інформацію, що потіттехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" і заброньований там від мобілізації.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося із запитом до ДУ "НВМК" щодо зазначеного питання.

Теги: #рада #пронюткін #калмикова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:13 14.01.2026
Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

23:11 13.01.2026
НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

22:52 13.01.2026
НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

20:43 13.01.2026
22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики

22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики

20:10 13.01.2026
Нардеп Железняк розповів про план голосування у Раді в середу

Нардеп Железняк розповів про план голосування у Раді в середу

10:40 08.01.2026
У міністра ветеранів Калмикової один помічник, п’ять штатних радників і п’ять радників на громадських засадах

У міністра ветеранів Калмикової один помічник, п’ять штатних радників і п’ять радників на громадських засадах

14:05 22.10.2025
Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

13:53 22.10.2025
Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

13:21 22.10.2025
Мінветеранів готується до конкурсів на проєкти окремих пам'ятників і меморіалів на території НВМК - Калмикова

Мінветеранів готується до конкурсів на проєкти окремих пам'ятників і меморіалів на території НВМК - Калмикова

12:15 22.10.2025
Калмикова розраховує на ухвалення Радою Кодексу ветеранів наприкінці весни - на початку літа 2026р.

Калмикова розраховує на ухвалення Радою Кодексу ветеранів наприкінці весни - на початку літа 2026р.

ВАЖЛИВЕ

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

ОСТАННЄ

Окупанти атакували дронами Білгород-Дністровський район, пошкоджена інфраструктура, є постраждалий

"Укренерго" та обленерго повідомляють про застосування аварійних відключень у частині областей

Окупанти вранці завдали удару по Білопіллю на Сумщині, є загиблий та четверо поранених

Ворожий дрон поцілив у поліцейську автівку під час евакуації цивільних у Харківській області

Зеленський погодив заяву заступника керівника ДУС Прилипка про звільнення з посади

Екстрені відключення зберігаються в столиці, на Київщині та Одещині, є знеструмлення на Харківщині та Житомирщині – Міненерго

ДБР: На Донеччині викрито військових, які вкрали понад 47 млн грн на закупівлях дронів

Ветеран-оператор БПЛА може працювати як фахівець із технічної, агро- чи інфраструктурної відеозйомки

Мін’юст розпочав експертні дослідження для виробників безпілотних систем і засобів РЕБ

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА