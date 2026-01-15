Інтерфакс-Україна
Події
14:06 15.01.2026

Поліція затримала мешканця Києва, який нападав на "обмінники" з іграшковим пістолетом

2 хв читати

Поліція Києва затримала зловмисника, який вчинив розбійні напади на пункти обміну валют у Дарницькому районі, погрожуючи касирам іграшковим пістолетом, повідомляє поліція столиці.

"Зловмисник погрожував касирам пістолетом та вимагав гроші. Правоохоронці розшукали його та затримали менш ніж за дві години та вилучили пістолет, який виявився іграшковим", - йдеться в повідомленні на сайті поліції Києва в четвер.

За інформацією поліції, касир одного з обмінників на проспекті Миколи Бажана подзвонила на спецлінію 102 після того, як невідомий чоловік зайшов до приміщення пункту обміну валют та, погрожуючи пістолетом, вимагав у неї гроші з каси, однак, не отримавши їх, втік з місця події.

Невдовзі, як зазначається в повідомленні, з аналогічними вимогами підозрюваний зайшов до іншого пункту обміну валют, розташованого на тій самій вулиці. "Касир встигла сховатися, тож зловмисник залишився ні з чим", - уточнюють в поліції.

Підозрюваного розшукали та затримали менш ніж за дві години після вчинення нападів. Ним виявився 29-річний мешканець столиці.

Правоохоронці вилучили у нього пістолет, який виявився іграшковим.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи.

Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #обмінники #нападник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:18 30.08.2025
У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

18:53 02.05.2025
В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, поранені 4 правоохоронців і нападник – поліція

В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, поранені 4 правоохоронців і нападник – поліція

12:54 02.05.2025
Нападниці на Стерненка повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

Нападниці на Стерненка повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

20:58 03.03.2025
Гетманцев поскаржився на повернення подвійних курсів в обмінниках

Гетманцев поскаржився на повернення подвійних курсів в обмінниках

18:01 21.08.2023
Нацбанк відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника "Фінод"

Нацбанк відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника "Фінод"

09:46 17.04.2023
Чоловіка, який кинув вибуховий пристрій у прем'єра Японії, передали прокуратурі

Чоловіка, який кинув вибуховий пристрій у прем'єра Японії, передали прокуратурі

15:58 25.03.2023
Поліція арештувала чоловіка, який поранив трьох людей у Берліні

Поліція арештувала чоловіка, який поранив трьох людей у Берліні

16:14 03.11.2022
Рада ухвалила в цілому закон про податок на обмінники з градацією авансу залежно від розміру населеного пункту

Рада ухвалила в цілому закон про податок на обмінники з градацією авансу залежно від розміру населеного пункту

15:18 05.10.2022
Поліція в Чернівцях затримала зловмисника, який застрелив поліцейську

Поліція в Чернівцях затримала зловмисника, який застрелив поліцейську

20:34 12.08.2022
Нацбанк попередив 10 найбільших гравців готівкового обміну валют про продовження посиленого нагляду

Нацбанк попередив 10 найбільших гравців готівкового обміну валют про продовження посиленого нагляду

ВАЖЛИВЕ

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

ОСТАННЄ

Глава МЗС Албанії у Києві: Справедливий мир для України означає реальні гарантії безпеки, відповідальність для агресора

Росія у 2025р. викрала понад 2 млн українського зерна, потрібне посилення санкцій – глава МЗС України

Викрито зловмисників, які виготовляли та реалізовували фальсифіковані батарейки під виглядом відомого бренду

Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

Албанія вивчає можливість долучитися до програми PURL - глава МЗС

Українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі в Давосі, будуть контакти з США - Сибіга

Глава МВС: На лінію 112 можна повідомити про відсутність тепла, води та електрики

Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, – віцепремʼєр Кулеба

СБУ: викрито ще 9 схем для ухилянтів, серед фігурантів - заступниця декана вишу, лікарі та військові ТЦК

В уряді Польщі назвали кількість МіГ-29, які Варшава передасть Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА