Економіка

18:01 21.08.2023

Нацбанк відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника "Фінод"

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Нацбанк відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника "Фінод"

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензію ТОВ "Фінод" (Одеса), яке займається обміном валют, - компанії, яка, згідно з інформацією на її сайті, має понад 400 обмінників у 16 областях країни.

"Ліцензії ТОВ "Фінод" анульовано у зв’язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення", - йдеться в повідомленні регулятора на його сайті.

За даними НБУ, у першому півріччі "Фінод" очолив перелік фінансових компаній за розміром виручки - 2 млрд 115,25 млн грн. Його чистий прибуток становив 61,96 млн грн, витрати на оплату праці - 30,97 млн грн, активи - 1,06 млрд грн, зобов'язання - 0,92 млрд грн, власний капітал - 0,14 млрд грн.

На сайті компанії уточнюється, що її було створено 2012 року. Її статутний капітал становить 15 млн грн.

"Фінод", крім цього, мав ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і порук, які також анульовано.

Нацбанк зазначив, що рішення про анулювання ліцензії комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 серпня.

Раніше на початку червня цього року НБУ оштрафував "Фінод" на 300 тис. грн у зв'язку з порушеннями у відеоспостереженні та контролі, а в середині липня зобов'язав компанію до 2 серпня надати інформацію про бенефіціарів та їхнє фінансове становище.

За даними на сайті, 14,81% частка в компанії належить її директору Максиму Ткаленку, ще 85,19% - Олексію Штевніну.

Крім цього, НБУ анулював усі ліцензії ТОВ "ФК "Ріальто", якого він ще 10 липня позбавив ліцензії на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за підсумками позапланової інспекційної перевірки з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

"Ліцензії ФК "Ріальто" анульовано у зв’язку із визнанням ділової репутації власника істотної участі та керівника ТОВ "ФК "Ріальто" (ТМ "Monetka"), а також самої небанківської фінансової установи небездоганною", - зазначив Нацбанк.

ФК "Ріальто" зареєстровано в червні 2020 року. Статутний капітал - 6 млн грн. На сайті серед видів діяльності заявлено також факторинг і фінансовий лізинг, а 100% власником зазначено директора Сергія Картамишева. Її виручка за перше півріччя 2023 року становить 41,25 млн грн, чистий прибуток - 1,47 млн грн.

Теги: #нбу #обмінники #фінод

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