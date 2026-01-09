"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях для збереження ліквідності – компанія

АТ "Укрзалізниця" не здійснюватиме $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року та 2028 року, які припадають відповідно на 9 та 15 січня, та має намір розпочати комплексну реструктуризацію своїх фінансових зобов'язань за кредитними угодами, що стосуються облігацій за участю кваліфікованих фінансових та юридичних консультантів, йдеться у повідомлені компанії на Ірландській фондовій біржі у п’ятницю.

"Укрзалізниця тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях, щоб зберегти ліквідність - в пріоритеті безперебійність залізничних перевезень та виплата зарплат залізничникам", – зазначила також компанія на своєму сайті.

В біржовому повідомлені зауважується, що власних коштів "Укрзалізниці" недостатньо для фінансування її операційної діяльності. Компанія розглядала джерела зовнішнього фінансування, але таке фінансування здебільшого надається лише для фінансування критичних капітальних витрат, йдеться в інформації.

"На тлі масштабних руйнувань та погіршення операційних процесів унаслідок війни ситуація з ліквідністю Укрзалізниці додатково ускладнюється. Загальна сума боргу за єврооблігаціями 2019 та 2021 рр. складає понад $1 млрд, з яких понад $700 млн підлягають погашенню вже в липні 2026 р.", – нагадала УЗ.

Власники облігацій можуть направляти запитання щодо такого оголошення фінансовому консультанту "Укрзалізниці" компанії Rothschild&Co.

В релізі компанія додала, що основними передумовами припинення обслуговування боргу за єврооблігаціями є триваюче скорочення доходів від перевезення вантажів та фоні зменшення їх обсягу, яке у 2025 році складе близько 17%, а також посилення атак на залізницю, загальна кількість яких в 2025 році (1195) перевищила сукупний показник за 2023-2024 роки.

Серед інших аргументів названо зростання витрат на відновлення пошкодженої інфраструктури, рухомого складу та іншого майна, суттєве зростання вартості енергоресурсів та матеріалів, а також істотна історична збитковість сегмента пасажирських перевезень за незмінних з 2021 року тарифів.

Компанія заявляє, що незважаючи на критичний фінансовий стан, сплатили купони за єврооблігаціями у 2025 році з метою збереження конструктивних відносин з їх власниками в рамках очікуваної реструктуризації.

"Втім, в поточних обставинах, "Укрзалізниця" змушена наразі сфокусувати ресурси на фінансуванні невідкладних видатків, зокрема забезпеченні сталості залізничної системи при постійних атаках, захисті від ударів агресора по "Укрзалізниці", забезпеченні резерву матеріалів для швидкого відновлення та покритті витрат для безперервного руху залізниці (закупівля палива, електроенергії та виплата заробітної плати залізничникам)", – наголошується у релізі.

Зазначається, що компанія за професійної підтримки радників працює над стратегічним рішенням та розраховує на конструктивні переговори із власниками єврооблігацій з метою зниження фінансового навантаження.

В той же час "Укрзалізниця" повідомила, що "продовжує обслуговувати фінансові зобов’язання перед міжнародними партнерами, що продовжують надавати пільгове фінансування для забезпечення безперебійної діяльності і відновлення пошкоджень внаслідок російської агресії".

Єврооблігації-2026 "Укрзалізниці" на Франкфуртській біржі в п’ятницю подешевшали на 0,68% – до 71,92% від номіналу, єврооблігацій-2028 – на 0,58%, до 66,45% від номіналу.

Як повідомлялось, УЗ 16 грудня 2024 року, як два роки перед цим, запустила процедуру витребування згоди утримувачів єврооблігацій на відтермінування купонних платежів, що підлягали сплаті в січні та липні 2025 року, до січня 2026 року, однак не змогла отримати такої згоди. Необхідність продовжити мораторій на виплати ще на рік компанія пояснювала значним зниженням обсягів вантажоперевезень у другій половині 2024 року, різким зростанням витрат через інфляцію, спричинену ескалацією військової агресії, а також високим ступенем невизначеності навколо потенційного схвалення підвищення тарифів.

В січні 2025 року УЗ капіталізувала перенесені в результаті реструктуризації в 2022 році купонні виплати за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн та за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $51,9 млн. Це збільшило обсяги цих випусків відповідно до $703,18 млн та $351,9 млн.

"Укрзалізниця", згідно з її презентацією від червня 2025 року, забезпечує 61% вантажних і близько 25% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні зі 180 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю 20 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані. На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів (2 тис.), вантажних (33,7 тис.) і пасажирських вагонів (1,7 тис.).

Компанія у 2024 році збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

У січні-вересні 2025 року "Укрзалізниця" у зменшила дохід від звичайної діяльності на 15,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 66,03 млрд та отримала чистий збиток 7,32 млрд грн проти чистого прибутку 1,66 млрд грн за січень-вересень 2024 року.

Дохід від вантажних та поштових перевезень за дев'ять місяців 2025 року скоротився на 19% – до 50,1 млрд грн, дохід від інших послуг – на 14,7%, до 6,36 млрд грн.