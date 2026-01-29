"Нафтогаз" залучив від ЄІБ додаткові EUR50 млн на імпорт газу

НАК "Нафтогаз України" залучив від Європейського інвестиційного банку додаткові EUR50 млн на імпорт газу, повідомила компанія

"Ще один важливий крок, щоб пройти зиму стабільно. "Нафтогаз" залучив додаткові EUR50 млн фінансування від Європейського інвестиційного банку", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу" в Телеграм у четвер увечері.

Згідно з ним, ці кошти підуть на імпорт газу та підтримку роботи енергосистеми в період пікових навантажень - коли морози й обстріли створюють найбільший тиск.

Зазначається, що кредит став можливим завдяки підтримці Європейської комісії.

Як вказує НАК, це фінансування доповнює вже залучені EUR300 млн кредиту ЄІБ та EUR127 млн грантової підтримки ЄС за участі уряду Норвегії.

"Окремо важливо: паралельно "Нафтогаз" бере на себе зобов’язання реінвестувати еквівалент цієї суми у проєкти з відновлюваної енергетики", - уточнила компанія.