"Нафтогаз" допоміг Нацполіції і СБУ викрити злочинну групу з крадіжок нафти на Сумщині

Фото: Нафтогаз

За сприяння команд служб безпеки групи "Нафтогаз" Національна поліція України спільно зі Службою безпеки України припинили діяльність організованої злочинної групи "Тернова".

"Зловмисники незаконно врізалися в нафтопровід "Укрнафти" і систематично викрадали нафту в Роменському районі Сумської області", - повідомив "Нафтогаз" на своєму сайті у п’ятницю.

Членів групи затримали безпосередньо під час спроби чергової крадіжки — коли вони відбирали нафту з трубопроводу та закачували її в ємність, встановлену на автомобілі КАМАЗ.

За даними слідства, через несанкціоноване втручання в нафтотранспортну систему зловмисники щотижня викрадали в середньому до 10 куб. м нафти. Викрадену сировину перевозили на промислову базу в м. Ромни, де її накопичували, зберігали та продавали приватним підприємцям Чернігівської області.

У межах оперативних заходів правоохоронці задокументували 16 фактів незаконного відбору вуглеводнів.

Наразі тривають слідчі дії, остаточна сума збитків уточнюється.

"Крадіжки з трубопроводів — це не лише про прямі багатомільйонні збитки. Це реальні ризики масштабних аварій. Саме тому ми системно взаємодіємо з правоохоронцями, щоб такі схеми оперативно виявляти й зупиняти", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький,

За його словами, наразі компанія разом з урядом і Верховною Радою також працює над посиленням кримінальної відповідальності за крадіжки нафти та газу.

Як наголосили в "Нафтогазі", служба безпеки компанії постійно контролює стан нафтогазової інфраструктури і будь-яке несанкціоноване втручання в роботу трубопроводів є кримінальним злочином та становить пряму небезпеку для людей.