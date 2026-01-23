Інтерфакс-Україна
Події
16:25 23.01.2026

"Нафтогаз" допоміг Нацполіції і СБУ викрити злочинну групу з крадіжок нафти на Сумщині

2 хв читати
"Нафтогаз" допоміг Нацполіції і СБУ викрити злочинну групу з крадіжок нафти на Сумщині
Фото: Нафтогаз

За сприяння команд служб безпеки групи "Нафтогаз" Національна поліція України спільно зі Службою безпеки України припинили діяльність організованої злочинної групи "Тернова".

"Зловмисники незаконно врізалися в нафтопровід "Укрнафти" і систематично викрадали нафту в Роменському районі Сумської області", - повідомив "Нафтогаз" на своєму сайті у п’ятницю.

Членів групи затримали безпосередньо під час спроби чергової крадіжки — коли вони відбирали нафту з трубопроводу та закачували її в ємність, встановлену на автомобілі КАМАЗ.

За даними слідства, через несанкціоноване втручання в нафтотранспортну систему зловмисники щотижня викрадали в середньому до 10 куб. м нафти. Викрадену сировину перевозили на промислову базу в м. Ромни, де її накопичували, зберігали та продавали приватним підприємцям Чернігівської області.

У межах оперативних заходів правоохоронці задокументували 16 фактів незаконного відбору вуглеводнів.

Наразі тривають слідчі дії, остаточна сума збитків уточнюється.

"Крадіжки з трубопроводів — це не лише про прямі багатомільйонні збитки. Це реальні ризики масштабних аварій. Саме тому ми системно взаємодіємо з правоохоронцями, щоб такі схеми оперативно виявляти й зупиняти", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький,

За його словами, наразі компанія разом з урядом і Верховною Радою також працює над посиленням кримінальної відповідальності за крадіжки нафти та газу.

Як наголосили в "Нафтогазі", служба безпеки компанії постійно контролює стан нафтогазової інфраструктури і будь-яке несанкціоноване втручання в роботу трубопроводів є кримінальним злочином та становить пряму небезпеку для людей.

Теги: #нафта #схема #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 23.01.2026
На Сумщині поліція ліквідувала злочинну групу, яка розкрадала нафтосировину в промислових обсягах

На Сумщині поліція ліквідувала злочинну групу, яка розкрадала нафтосировину в промислових обсягах

16:26 22.01.2026
Зеленський закликає Європу услід за США зупиняти танкери РФ та конфісковувати нафту

Зеленський закликає Європу услід за США зупиняти танкери РФ та конфісковувати нафту

19:41 21.01.2026
СБУ та ОГП викрили першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на "ухилянтських схемах"

СБУ та ОГП викрили першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на "ухилянтських схемах"

18:48 21.01.2026
Завжди був поруч у складні моменти і допомагав знайти рішення – Група "Нафтогаз" про Брехта

Завжди був поруч у складні моменти і допомагав знайти рішення – Група "Нафтогаз" про Брехта

13:54 21.01.2026
НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запоріжжя зі збитками 141,3 млн грн, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП Шурма

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запоріжжя зі збитками 141,3 млн грн, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП Шурма

17:40 19.01.2026
Правоохоронці припинили схему з подрібнення бізнесу й відшкодували в держбюджет 25 млн грн податків

Правоохоронці припинили схему з подрібнення бізнесу й відшкодували в держбюджет 25 млн грн податків

12:46 17.01.2026
РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

16:54 14.01.2026
Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

00:46 08.01.2026
Каракас витрачатиме доходи від продажу нафти на купівлю американської продукції - Трамп

Каракас витрачатиме доходи від продажу нафти на купівлю американської продукції - Трамп

19:43 07.01.2026
США почали продаж венесуельської нафти на світовому ринку, до реалізації планується 30-50 млн барелів

США почали продаж венесуельської нафти на світовому ринку, до реалізації планується 30-50 млн барелів

ВАЖЛИВЕ

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

ОСТАННЄ

МАГАТЕ скликала позачергове засідання Ради керуючих через удари РФ по Україні на 30 січня – Сибіга

Валерія Іонан знов стала радницею Федорова, тепер з міжнародних проєктів

У Києві без тепла залишаються 1200 багатоповерхівок – Кличко

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією – МЗС ОАЕ

Рада Європи та Єврокомісія зробили ще один крок для створення Спецтрибуналу за злочини агресії проти України

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Радниця керівника ОП Страхова вважає СЕЗ кращим рішенням для Донбасу і впевнена, що Україна "колись поверне собі своє"

Керівника департаменту КМДА підозрюють у випуску необґрунтованих облігацій зі збитками понад 0,5 млрд грн - Нацполіція

МОН анонсувало перерахування підвищених зарплат викладачам своїх вузів до кінця січня

Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА