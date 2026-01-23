Інтерфакс-Україна
Події
16:46 23.01.2026

Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної ізоляції РФ та призупинення її членства в організації

1 хв читати
Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної ізоляції РФ та призупинення її членства в організації
Фото: https://www.iaea.org/

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) до повної ізоляції РФ, введення санкцій та призупинення її членства в організації, повідомило Міністерство енергетики в п’ятницю.

Перший віцепрем’єр-міністр, зокрема, закликав МАГАТЕ, згідно з його Статутом, скористатися своїми повноваженнями та забезпечити дотримання Семи стовпів ядерної безпеки, які відкрито порушує РФ.

"Вже наприкінці січня відбудеться чергове засідання Ради Керуючих МАГАТЕ, скликане на запит України. Агентство має порушити питання повної міжнародної ізоляції росії та призупинення її прав як держави-члена, дії якого загрожують глобальною катастрофою та суперечать самій меті МАГАТЕ", - наголосив він.

Шмигаль також закликав МАГАТЕ проінформувати Раду Безпеки ООН та Генеральну Асамблею ООН про порушення РФ норм ядерної та радіаційної безпеки та ініціювати застосування належних міжнародних санкцій.

За його словами, поточні атаки на енергосистему, ключові підстанції та транзит безпілотників і ракет через атомні станції свідчать про чіткі ознаки ядерного тероризму у розумінні міжнародних конвенцій.

