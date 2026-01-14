Інтерфакс-Україна
Події
14:19 14.01.2026

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

1 хв читати
Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики
Фото: @dshmyhal Facebook

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики.

За відповідну постанову №14378 у цілому проголосували 248 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", підтримали призначення Шмигаля фракції "Слуга народу" - 167 депутатів "за", "Батьківщина" - 4, "Голос" - 8, групи "Платформа за життя та мир" - 16, "Відновлення України" - 14, "За майбутнє" - 11, "Довіра" - 16, позафракційні - 12. Фракція "Європейська солідарність" не дала жодного голосу у підтримку призначення Шмигаля.

Як повідомлялося, парламент 13 січня звільнив Шмигаля з посади міністра оборони, яку він обіймав з 17 липня 2025 року.

Теги: #призначення #шмигаль #віце_премєр

