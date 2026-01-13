Інтерфакс-Україна
Економіка
16:57 13.01.2026

Необхідно створити енергетичні батальйони для прифронту та забезпечити доплати ремонтним бригадам енергетиків – Шмигаль

1 хв читати
Кандидат на посаду першого віце-прем’єр-міністра-міністра енергетики Денис Шмигаль виступає за створення дуже оснащених енергетичних батальйонів для прифронтових територій та забезпечення доплат ремонтним бригадам енергетиків. 

"Особливо складно енергетикам в прифронтових регіонах. Необхідно створити так звані енергетичні батальйони, укомплектовані фахівцями, забезпечені технікою та надійним захистом", – сказав він під час виступу в парламенті перед голосуванням за призначення у вівторок. 

Також одними з перших рішень на посаді він анонсував впровадження доплат ремонтним бригадам енергетиків.

Пріоритетом в нафтогазову секторі він назвав відновлення газовидобутку, відбудову пошкоджених газорозподільчих станцій та газопроводів, розбудову резервних схем газопостачання для критичних споживачів, підвищення надійності газосховищ.

Важливим напрямком Шмигаль визначив залучення міжнародної допомоги, але вказав, що вона має залучатися під портфель якісних проєктів.

Як повідомлялося, Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики, його кандидатур підтримало 210 нардепів проти 226 необхідних голосів.

 

Теги: #шмигаль #міненерго #енергетика

