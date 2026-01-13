Інтерфакс-Україна
Rozetka за 9 міс.-2025 заробила дві третини загального виторгу десятки лідерів онлайн-ритейлу – дослідження

Компанії корпоративної групи Rozetka за січень-вересень 2025 року отримали сумарно 30,2 млрд грн виторгу, що становить 76% загальної виручки 10 найбільших онлайн-ритейлерів, йдеться у дослідженні аналітичної команди YouControl.

"Топ-10 онлайн‑ритейлерів за 9 місяців 2025 року заробили майже 40 млрд грн, із яких 30,2 млрд грн виручки (76%) припадає на дві компанії корпоративної групи Rozetka", – повідомила компанія.

За її даними, ТОВ "Розетка.уа" за три квартали минулого року отримала 21,1 млрд грн виторгу, а ТОВ "ОТК Європлюс" (оператор роздрібної мережі Rozetka) – 9,1 млрд грн.

В лідери за виторгом у зазначений період вийшли також ТОВ "Мейкап трейдинг" (онлайн-магазин косметики і парфумерії Makeup) із 3,5 млрд грн, ТОВ "Маудау" (маркетплейс повсякденних товарів із Fozzy Group) із 2,2 млрд грн, ТОВ "Укрзоогруп" (онлайн-ритейлер товарів для тварин Pethouse), який отримав 1,13 млрд грн, а також ТОВ "Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля" (книжковий ритейлер) із 1,04 млрд грн.

 

