Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

Фото: https://www.thetimes.com

В результаті розмови онлайн за участі президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів, прем'єр-міністра Канади і НАТО співрозмовники погодилися в тому, що ключовим питанням є конкретні й чіткі гарантії безпеки для України, повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на платформі X у суботу.

"Всі співрозмовники (доєдналися також скандинави, Канада, Нідерланди й НАТО) погодилися, що ключовими є гарантії безпеки для України. Конкретні й точні. Такі гарантії це також більш безпечна Польща. Завтра після зустрічі президентів США й України повернемося до розмови", - написав Туск на X.

Оцінку розмові у своєму профілі на X дав також президент Фінляндії Александр Стубб.

"Вдала розмова з європейськими лідерами напередодні завтрашньої зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом. Спільна робота над справедливою й міцною мирною угодою", - написав Стубб на X.