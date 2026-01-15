Інтерфакс-Україна
Події
20:57 15.01.2026

Зеленський розраховує на збільшення внесків в програму PURL – розмова з Рютте

2 хв читати
Зеленський розраховує на збільшення внесків в програму PURL – розмова з Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, сторони обговорили, зокрема, потреби для захисту та зміцнення ППО та збільшення внесків до програми PURL.

"Російські удари під час такої холодної зими додають нам серйозних викликів. Сьогодні був удар росіян по енергетичному об'єкту в Харкові: сотні тисяч людей залишилися без світла й тепла. Поінформував Марка про ці обстріли й наші потреби для захисту та зміцнення ППО. Програма PURL дуже нам у цьому допомагає, і ми розраховуємо, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться", - написав президент у Телеграмі.

Також сторони детально обговорили дипломатичний трек, контакти з партнерами у США та Європі.

"Детально обговорили й дипломатичну роботу, наші контакти з партнерами у США та Європі. Обмінялися нашими поглядами щодо того, якими мають бути наступні кроки. Ми вже досягли значного прогресу, і зараз важливо не збавляти темпу. Україна ніколи не була й не буде перепоною для досягнення миру. Дякую за підтримку!" – зазначив Зеленський

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами та партнерами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм дозволяє країнам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого з США та НАТО.

Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного обладнання.

У 2025 році сума внесків у PURL склала $4,3 млрд, з них за грудень - майже $1,5 млрд. До програми вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія.

 

Теги: #нато #президент

