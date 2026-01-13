Україна на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО закликала до посилення ППО країни

Українські представники під час позачергового засідання Ради Україна–НАТО, скликаного через застосування Росією балістичної ракети середньої дальності (БРСД) "Орєшнік" наголосили, що Україна терміново потребує додаткових засобів її захисту, зокрема посилення протиповітряної оборони, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

До засідання онлайн приєднались заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра енергетики України Роман Андарак, засідання Ради відбувалося у форматі Політичного комітету.

Українські представники поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію та систематичні атаки російської федерації на критичну енергетичну інфраструктуру України. Вони наголосили, що ці дії мають на меті спричинити гуманітарну катастрофу в зимовий період, позбавивши українське мирне населення електроенергії, води та тепла.

"РФ суттєво збільшила кількість ракет і дронів для атак по Україні. Це є прямим свідченням орієнтації росії виключно на подальшу ескалацію. Ми нагально потребуємо додаткових ракет до систем Patriot та NASAMS", – зазначив Боєв.

Він окремо наголосив, що застосування Росією БРСД поблизу кордонів НАТО є черговим проявом її агресивної політики та повної відсутності прагнення до миру. Також він закликав союзників інвестувати у програму PURL і розвиток оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

Андарак поінформував учасників засідання про заходи, яких Україна вживає для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми, а також окреслив пріоритетні потреби у засобах для захисту, ремонту та відновлення пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури й підтримки її стійкості.

Союзники, зі свого боку, рішуче засудили російські атаки, які є проявом відвертого терору проти українського цивільного населення, та підтвердили свою незмінну підтримку України і готовність надати необхідну допомогу.