Міноборони України: Швеція готує один із найбільших пакетів безпекової допомоги - ППО, радари Saab, РЕБ та дрони

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Швеція готує один із найбільших пакетів безпекової допомоги для України — ППО, радари Saab, РЕБ та дрони, зокрема deep strike, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Міністр оборони Михайло Федоров обговорив з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном протидію балістиці через PURL, запуск програми Brave–Sweden для оборонних інновацій та передачу літаків Gripen і ракет Meteor", - йдеться у повідомленні пресслужби на сайті Міноборони у неділю.

Повідомляється, що шведська сторона готує масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс — додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.

Федоров подякував Швеції за послідовну підтримку та нові інвестиції в оборону України. Окремо сторони зосередилися на кількох ключових напрямах співпраці.

За даними пресслужби Міноборони, у сфері посилення ППО та протидії балістичним загрозам Україна та Швеція опрацьовують додаткові внески до ініціативи PURL для забезпечення українських воїнів критично важливим озброєнням, зокрема засобами протидії балістичним ракетам.

Партнерство у сфері оборонних інновацій: кластер Brave1 обговорює можливість запуску спільної програми Brave–Sweden. У форматі співфінансування програма дозволить залучати грантові кошти для оборонних компаній та тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті.

Запуск спільних виробництв у сфері defense tech: паралельно сторони працюють над прискоренням запуску спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.

Крім того, під час розмови предметно обговорили питання авіаційної складової — зокрема можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які є ключовими інструментами протидії літакам — носіям керованих авіаційних бомб.