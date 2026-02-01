Буданов привітав воєнних розвідників з Днем департаменту активних дій ГУР

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов поздоровив розвідників з Днем департаменту активних дій ГУР МО України.

"Сьогодні, 1 лютого, ― важливий для мене і для кожного вихідця зі спецпідрозділів воєнної розвідки день ― День департаменту активних дій ГУР МО України. Вітаю, побратими", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

Буданов зазначив, що "спецпідрозділи ГУР ― школа справжнього життя, і я пишаюсь причетністю до нашого бойового братерства. Для кожного з нас це дуже багато значить. Це відчуття ― назавжди з нами, бо хто б де не був ― ми завжди будемо разом, і попереду багато складної та важливої роботи для країни".

За його словами, зараз воїни Департаменту активних дій ГУР ― нове покоління спецпризначенців, яке володіє унікальним досвідом ведення сучасної війни: загартовані в боях за волю української нації, найкраще вишколені та оснащені, а головне ― цілковито віддані ідеї нашої визвольної боротьби, віддані Україні.

"Весь світ бачить ваші професіоналізм, хоробрість та результативність під час війни з російським агресором на землі, на воді й у повітрі. Бажаю міцного здоров’я, сил і удачі на бойовому шляху", - наголосив Буданов.

"Слово пошани спецпризначенцям Департаменту активних дій ГУР МО України, полеглим за волю і гідність української нації ― вічна слава справжнім героям! Повага і вдячність усім воїнам, хто нині виконує бойові завдання", - додав він.