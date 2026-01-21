Очільник ГУР МО побував на запорізькому напрямку

Фото: ГУР МО

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України генерал-лейтенант Олег Іващенко здійснив робочу поїздку на запорізький напрямок.

"Під час спільної наради із командувачем Угруповання військ на напрямку та командирами відповідних військових частин обговорили актуальне становище на полі бою, проаналізували плани та наміри противника… Визначили шляхи поглиблення взаємодії та координації усіх складових Сил оборони України, зокрема щодо посилення усіх видів розвідки. Важливі акценти в розмові ― збільшення об’ємів постачань новітніх технічних засобів розвідки та питання підготовки розвідників відповідно до вимог сучасної війни", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГУР.

Іващенко висловив вдячність воїнам Департаменту активних дій та "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України за щоденну збройну боротьбу за свободу і гідність української нації.