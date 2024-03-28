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13:39 28.03.2024

Зеленський представив Службі зовнішньої розвідки нового керівника - Олега Іващенка

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Президент України Володимир Зеленський представив особовому складу Служби зовнішньої розвідки нового керівника - Олега Іващенка. Указ про його призначення було видано у вівторок.

"Він – людина фахова, чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну ціль саме зараз. А зараз в умовах об'єктивно обмежених ресурсів ми повинні знаходити можливості та правильно ними користуватися, щоб Україна могла знищувати окупанта, захищати людей, звільняти свою територію та постійно зміцнювати наші зв'язки зі світом, і не лише з традиційними партнерами України в Європі та Північній Америці, а й в усіх інших частинах світу", - сказав Зеленський.

За його словами, "присутність України у світі має стати глобальною, щоб потенціал України був максимальним. По-перше, українська розвідка має працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути наші інтереси. По-друге, всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна. По-третє, ви маєте значно розширити нашу присутність у тих частинах світу, де відбувається конкуренція ключових глобальних сил".

"Україні потрібна завжди своя роль у такій конкуренції та свій вплив на неї. Служба має сконцентруватися на здобутті документальних матеріалів. Мені потрібна передусім якісна інформація, якісне бачення намірів, які є у різних суб'єктів глобальних і регіональних відносин. І бачення можливостей для України", - наголосив Зеленський.

"Під час війни є речі абсолютно непублічні, які служба має забезпечувати оперативно та якісно. Саме такий потенціал щодо заходів впливу агентурної роботи та фактично воєнної діяльності України від вас очікую і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал", - сказав президент.

Він також подякував за роботу Олександру Литвиненку. "Я впевнений, що Литвиненко об'єднає тепер свій досвід розвідки з потенціалом Ради національної безпеки і оборони України", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #кадри #іващенко #розвідка

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