У соцмережах поширюється спотворена інформація про нібито сюжет французького телеканалу з дискредитацією діяльністі української розвідки та спецслужб - джерела

У соціальних мережах у неділю поширюється спотворена інформація про нібито сюжет французького телеканалу, в якому дискредитується діяльність української розвідки та спецслужб щодо взаємодії з міжнародними партнерами.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України, оприлюднена інформація не має під собою жодного обʼєктивного підґрунтя та реальних підстав. Поруч з тим, інформація з сюжету французького ЗМІ була додатково спотворена російськими пропагандистами.

"Наразі кремлівські ботоферми вчергове розповсюджують фейки, користуючись перебуванням української делегації за кордоном з метою протидії перемовному процесу про завершення війни", - зазначило джерело.

Співрозмовник у ГУР МО наголосив, що українська розвідка, як і решта українських уповноважених органів та осіб, продовжує активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, в тому числі й з США та засадах професійності та відповідальності.

"Наша держава залишається відданою процесу дипломатичного завершення війни та прагне досягнення стійкого і справедливого миру для України", - наголосив співрозмовник.