01:29 24.12.2025

Держадепартамент США збирається заборонити в'їзд в країну особам, яких вважає відповідальними за цензурування американських онлайн-платформ в Європі - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про намір заборонити в'їзд на територію Сполучених Штатів особам, причетним до тиску на американські онлайн-платформи. Про це Рубіо написав на платформі X у вівторок.

"Занадто довго ідеологи в Європі організовували спроби змусити американські платформи карати за американські погляди, яким вони протистоять. Адміністрація Трампа більше не терпітиме ці кричущі акти екстериторіальної цензури. Сьогодні Державний департамент вживатиме заходів, щоб заборонити провідним діячам світового цензурно-промислового комплексу в'їзд до Сполучених Штатів. Ми налаштовані розширити цей список, якщо інші не змінять курс", - написав Рубіо на X.

У липні 2025 року Комітет з питань правосуддя Конгресу США опублікував звіт, в якому Закон про цифрові послуги (DSA) ЄС визнано "загрозою іноземної цензури". У грудні 2025 року президент США Дональд Трамп піддав критиці рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу X американського мільярдера Ілона Маска на 120 млн євро (близько 140 млн доларів) за порушення правил цифрових послуг у ЄС.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/2003547575580815814?s=20

Теги: #сша #соцмережі #цензура #санкції #єс

