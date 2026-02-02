Інтерфакс-Україна
Події
16:17 02.02.2026

Сили оборони завдали ударів по ворожих пунктах управління та складу боєприпасів на ТОТ – Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Підрозділи Сил оборони у ніч на 2 лютого завдали серію результативних уражень по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донецької та Запорізької областей України.

"У районі Курахівки (ТОТ Донецької області), уражено два пункти управління противника: полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників", - повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в понеділок.

Крім того, зафіксовано ураження пунктів управління БпЛА противника у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються.

 

