Глядацьке голосування за представника України на "Євробаченні-2026" відбудеться в "Дії" та за допомогою SMS

Глядацьке голосування на представника України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" відбудеться в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою SMS, повідомило Суспільне мовлення.

"Вже наступної суботи, 7 лютого, стане відомо, хто представить Україну на "Євробаченні-2026". Суспільне мовлення анонсує вечір "Євробачення-2026". Цього року на глядачів чекає унікальне шоу національного відбору на "Євробачення-2026", сповнене цікавих сюрпризів", - йдеться у повідомленні мовника.

Зазначається, що як і в попередні роки, переможця нацвідбору та представника України визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Зокрема, глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою SMS.

"Взяти участь в онлайн-опитуванні у застосунку "Дія" зможуть всі охочі віком від 14 років. Для цього буде потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з 10 фіналістів", - розповіли в "Суспільному".

Щодо SMS-голосування, то абоненти мобільних операторів повинні надіслати повідомлення на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника.

Зазначається, що з одного телефонного номера буде зараховано тільки одне SMS-повідомлення за одного учасника фіналу.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Фінал нацвідбору пройде 7 лютого. Головним гаслом цьогорічного нацвідбору є заклик "Будь унікальним". У складі членів журі нацвідбору будуть Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов і Костянтин Томільченко, а ведучими стануть телеведучі Леся Нікітюк та Тімур Мірошниченко.