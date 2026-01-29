Мін’юст запровадив послугу для громадян, чиї документи не відображаються в "Дії"

Міністерство юстиції України запровадило нову послугу у сфері ДРАЦС - для громадян, чиї документи не відображаються у застосунку "Дія".

"Тепер можна додати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) безпосередньо до актового запису. Це означає, що якщо через відсутність РНОКПП в реєстрі застосунок Дія "не бачить" ваш документ, проблему можна вирішити офлайн - у будь-якому відділі ДРАЦС, незалежно від місця проживання чи реєстрації", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Зазначається, що через відсутність РНОКПП у "Дії" можуть не відображатися свідоцтво про народження і шлюб, запис про зміну імені, свідоцтво про розірвання шлюбу - якщо в ДРАЦС немає даних про судове рішення.

Відтепер реєстратори ДРАЦС мають можливість оперативно вносити відсутні податкові номери.

Необхідно взяти з собою паспорт, РНОКПП, за потреби - рішення суду та документи про родинні зв’язки і передати документи реєстратору у будь-якому відділі ДРАЦС. Після оновлення даних повторно авторизуватися в "Дії" - документ з’явиться автоматично.

"Можливість додати податковий номер офлайн - це важливий крок, який дає змогу людині стати частиною цифрової екосистеми вже сьогодні, не чекаючи роками на автоматичну синхронізацію старих паперових архівів. Наступним кроком стане запровадження надання послуги онлайн", - прокоментувала заступниця міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольга Рябуха.