Швейцарський арбітражний трибунал стягнув $18 млн на користь Міноборони України у спорі з американською компанією – Мін’юст

Арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру ухвалив рішення на користь України у спорі з американською компанією та зобов’язав повернути до держбюджету нашої країни понад $18 млн, повідомляє Міністерство юстиції України.

"Постачальник за контрактом, що був укладений на початку повномасштабного вторгнення російської федерації, зобов’язувався поставити Міноборони партію артилерійських боєприпасів у короткий строк. Українська сторона здійснила 100% передоплату вартості товару, однак постачальник поставив тільки третину замовлених боєприпасів із значним простроченням строку поставки та іншими порушеннями контракту", - йдеться у повідомленні на сайті в п’ятницю.

Як зазначає пресслужба, американська компанія наполягала на тому, що виконала контракт належним чином.

"У якості способу захисту компанія стверджувала, що в контракт нібито було внесено зміни, а також що Міноборони начебто погодилось покрити додаткові витрати компанії на пошук і закупівлю боєприпасів, що виникли через необачність та недобросовісне виконання постачальником своїх обов’язків. Крім цього, відповідач здійснював неодноразові спроби звинувачень Міноборони у нібито недобросовісній процесуальній поведінці та приховуванні доказів", - йдеться у повідомленні.

Суд повністю підтримав позицію української сторони, відхилив усі заперечення відповідача, визнав порушення ним контрактних зобов’язань та постановив стягнути сплачені кошти разом зі штрафними санкціями.

Представництво прав та інтересів Міністерства оборони України у цьому провадженні забезпечувало Міністерство юстиції України, яке здійснювало координацію правової позиції та супровід справи на всіх етапах арбітражного розгляду. Консультації з питань швейцарського права надавала міжнародна юридична фірма Staiger Attorneys at law Ltd.