Інтерфакс-Україна
Події
12:24 31.01.2026

Військових обурило рішення Верховного суду, який визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище

3 хв читати
Військових обурило рішення Верховного суду, який визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище

Українські військовослужбовці виступають проти рішення Верховного суду, котрий визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище.

"Памʼять не скасовують постановами. Полеглих не "переносять" — їх шанують. Наші побратими, які повернулися на щиті, не повинні ставати заручниками порожніх суперечок і відвертого блюзнірства", - йдеться у дописі у Facebook 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ, який є спадкоємцем легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі".

Водночас командування Десантно-штурмових військ ЗСУ закликало "до негайного вирішення ситуації, щоб пам’ять про захисників України була вшанована належним чином, а не похована під стосами судових паперів". "Складається враження, що не всі посадові особи та представники судової гілки влади пам’ятають, що в Україні триває війна. Кожен українець, який сьогодні має можливість працювати у безпечному кабінеті чи жити у мирному місті, перебуває у неоплатному боргу перед тими, хто захищає це право ціною власного життя", - йдеться у дописі командування ДШВ у Facebook .

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді нагадав у Телеграмі, що обіцяв не займатися політикою, але не терпітиме наругу над пам’яттю полеглих: "Я обіцяв, і не лізтиму у політику. Я не обіцяв, що терпітимемо паскудство та наругу над пам’яттю наших загиблих воїнів. Пам’ятаємо кожного поіменно. Героїв і кривдників".

82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада також закликала переглянути судове рішення: "Право загиблих на гідне почесне поховання не може бути "помилкою в оформленні". Коли суд скасовує створення Національного меморіалу через процесуальні деталі — це більше, ніж формальність. Це рана".

Як повідомлялось, Верховний суд України визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року про передачу Мархалівського лісу під державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК), підтвердивши попередні рішення Київського окружного адміністративного та Шостого апеляційного адміністративного судів.

"Касаційні скарги Державної установи "НВМК" та Київської обласної військової адміністрації залишити без задоволення… Поновити дію рішення Київського окружного адміністративного суду від 13.03.2025 у справі №320/25649/24. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться в тексті постанови Верховного суду від 29 січня, текст якого є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

В рішенні зазначається, що положеннями Земельного кодексу України встановлено спеціальну, спрощену процедуру передачі у постійне користування та зміни цільового призначення земельних ділянок державної чи комунальної власності для розміщення НВМК, але законодавець встановив пряму заборону на зміну цільового призначення земельних ділянок, якщо ті належать до земель природно-заповідного фонду, і це узгоджується з узятими Україною міжнародними зобов’язаннями.

"За таких обставин Верховний Суд, усвідомлюючи надзвичайну суспільну значущість створення НВМК як місця гідного вшанування пам’яті військовослужбовців, захисників і захисниць України, які віддали своє життя за її незалежність і територіальну цілісність, зазначає, що така мета не може бути досягнута шляхом порушення приписів міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та вимог національного законодавства, зокрема, щодо охорони земель природно-заповідного фонду та інших особливо цінних природоохоронних територій", - йдеться в рішенні суду.

Рішення було прийняте за позовом Громадської організації "Мархалівка. Підтримка" до Київської обласної військової адміністрації, а ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" виступила третьою особою, яка не заявляла самостійних вимог на предмет спору.

Теги: #військовослужбовці #меморіальне #верховний_суд #кладовище

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:44 22.01.2026
Верховний суд залишив без руху касаційну скаргу за позовом до НВМК про скасування дозволу на виконання будівельних робіт

Верховний суд залишив без руху касаційну скаргу за позовом до НВМК про скасування дозволу на виконання будівельних робіт

09:31 21.01.2026
Верховний Суд залишив без змін вирок колишньому службовцю Держслужби експортного контролю - 10,5 років тюрми

Верховний Суд залишив без змін вирок колишньому службовцю Держслужби експортного контролю - 10,5 років тюрми

17:44 01.01.2026
Відсутність на роботі заброньованого переселенця після відмови у відпустці є підставою для звільнення – Верховний Суд

Відсутність на роботі заброньованого переселенця після відмови у відпустці є підставою для звільнення – Верховний Суд

10:44 17.12.2025
Злочин СЗЧ припиняється, коли військовий звертається щодо подальшого проходження служби – Верховний Суд

Злочин СЗЧ припиняється, коли військовий звертається щодо подальшого проходження служби – Верховний Суд

16:46 09.12.2025
Верховний суд підтвердив законність стягнення активів у користуванні начальника одного з управлінь ДМС

Верховний суд підтвердив законність стягнення активів у користуванні начальника одного з управлінь ДМС

15:25 09.12.2025
Перебування арештованого обвинуваченого в скляній кабіні зали суду не порушує його права на захист – Верховний Суд

Перебування арештованого обвинуваченого в скляній кабіні зали суду не порушує його права на захист – Верховний Суд

11:23 04.12.2025
У Раді створено ТСК з питань розслідування порушень законодавства щодо лікування військовослужбовців

У Раді створено ТСК з питань розслідування порушень законодавства щодо лікування військовослужбовців

17:07 28.11.2025
Реабілітація воїнів - безпека країни: про що говорили на ІІІ щорічній конференції RECOVER TOGETHER

Реабілітація воїнів - безпека країни: про що говорили на ІІІ щорічній конференції RECOVER TOGETHER

13:22 21.11.2025
Україна передала Литві російського військового, який катував литовця - СБУ

Україна передала Литві російського військового, який катував литовця - СБУ

17:18 12.11.2025
Верховний суд постановив кваліфікувати передачу інформації представнику ворожої держави з метою спричинити шкоду суверенітетові України як державну зраду

Верховний суд постановив кваліфікувати передачу інформації представнику ворожої держави з метою спричинити шкоду суверенітетові України як державну зраду

ВАЖЛИВЕ

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин – Міненерго

У Києві та області, на Одещині застосовані екстрені відключення - ДТЕК

У Київському метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів - КМДА

У Херсоні автомобіль підірвався на міні, постраждали четверо цивільних, серед них двоє дітей

ОСТАННЄ

Чернігівщина повністю знеструмлена - обладміністрація

В українській енергосистемі відбулася системна каскадна аварія, а не блекаут, – ексочільник "Укренерго"

Пропуск транспорту і товарів на кордоні з Молдовою призупинено - Держмитслужба

Мінсоцполітики спростувало інформацію про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів

У Харкові призупинено роботу наземного міського електротранспорту та рух двома лініями метро

Прем'єри України отримали 13 подарунків державі у 2025р., серед них - символ страждань від Пленковича і зразки вишивки від Фіцо

Вискуб претендує на посаду першого заступника міністра оборони

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин – Міненерго

В усіх районах Києва немає води через аварію в енергосистемі - водоканал

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА