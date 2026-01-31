Військових обурило рішення Верховного суду, який визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище

Українські військовослужбовці виступають проти рішення Верховного суду, котрий визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище.

"Памʼять не скасовують постановами. Полеглих не "переносять" — їх шанують. Наші побратими, які повернулися на щиті, не повинні ставати заручниками порожніх суперечок і відвертого блюзнірства", - йдеться у дописі у Facebook 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ, який є спадкоємцем легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі".

Водночас командування Десантно-штурмових військ ЗСУ закликало "до негайного вирішення ситуації, щоб пам’ять про захисників України була вшанована належним чином, а не похована під стосами судових паперів". "Складається враження, що не всі посадові особи та представники судової гілки влади пам’ятають, що в Україні триває війна. Кожен українець, який сьогодні має можливість працювати у безпечному кабінеті чи жити у мирному місті, перебуває у неоплатному боргу перед тими, хто захищає це право ціною власного життя", - йдеться у дописі командування ДШВ у Facebook .

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді нагадав у Телеграмі, що обіцяв не займатися політикою, але не терпітиме наругу над пам’яттю полеглих: "Я обіцяв, і не лізтиму у політику. Я не обіцяв, що терпітимемо паскудство та наругу над пам’яттю наших загиблих воїнів. Пам’ятаємо кожного поіменно. Героїв і кривдників".

82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада також закликала переглянути судове рішення: "Право загиблих на гідне почесне поховання не може бути "помилкою в оформленні". Коли суд скасовує створення Національного меморіалу через процесуальні деталі — це більше, ніж формальність. Це рана".

Як повідомлялось, Верховний суд України визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року про передачу Мархалівського лісу під державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК), підтвердивши попередні рішення Київського окружного адміністративного та Шостого апеляційного адміністративного судів.

"Касаційні скарги Державної установи "НВМК" та Київської обласної військової адміністрації залишити без задоволення… Поновити дію рішення Київського окружного адміністративного суду від 13.03.2025 у справі №320/25649/24. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться в тексті постанови Верховного суду від 29 січня, текст якого є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

В рішенні зазначається, що положеннями Земельного кодексу України встановлено спеціальну, спрощену процедуру передачі у постійне користування та зміни цільового призначення земельних ділянок державної чи комунальної власності для розміщення НВМК, але законодавець встановив пряму заборону на зміну цільового призначення земельних ділянок, якщо ті належать до земель природно-заповідного фонду, і це узгоджується з узятими Україною міжнародними зобов’язаннями.

"За таких обставин Верховний Суд, усвідомлюючи надзвичайну суспільну значущість створення НВМК як місця гідного вшанування пам’яті військовослужбовців, захисників і захисниць України, які віддали своє життя за її незалежність і територіальну цілісність, зазначає, що така мета не може бути досягнута шляхом порушення приписів міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та вимог національного законодавства, зокрема, щодо охорони земель природно-заповідного фонду та інших особливо цінних природоохоронних територій", - йдеться в рішенні суду.

Рішення було прийняте за позовом Громадської організації "Мархалівка. Підтримка" до Київської обласної військової адміністрації, а ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" виступила третьою особою, яка не заявляла самостійних вимог на предмет спору.