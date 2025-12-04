У Раді створено ТСК з питань розслідування порушень законодавства щодо лікування військовослужбовців

Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада України утворила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування порушень законодавства щодо лікування, реабілітації та протезування військовослужбовців і ветеранів, а також фактів завищення вартості та неналежної якості лікарських засобів.

Відповідну постанову №14181 підтримали в цілому 259 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

До складу ТСК увійшли 14 народних депутатів із різних фракцій та груп. ТСК очолила голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.