Інтерфакс-Україна
Події
11:23 04.12.2025

У Раді створено ТСК з питань розслідування порушень законодавства щодо лікування військовослужбовців

1 хв читати
У Раді створено ТСК з питань розслідування порушень законодавства щодо лікування військовослужбовців
Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада України утворила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування порушень законодавства щодо лікування, реабілітації та протезування військовослужбовців і ветеранів, а також фактів завищення вартості та неналежної якості лікарських засобів.

Відповідну постанову №14181 підтримали в цілому 259 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

До складу ТСК увійшли 14 народних депутатів із різних фракцій та груп. ТСК очолила голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Теги: #військовослужбовці #лікування #тск

