У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"По-перше, потрібні були сильні гарантії безпеки, зокрема від США, та американська підтримка, яка допомагає безпеці Європі. Я дуже вдячний, що США вже сказали, що будуть згодні з цим", - на пресконференції у вівторок у Парижі після закінчення зустрічі лідерів Коаліції охочих.

"Друге, припинення вогню має бути організовано таким чином, щоб Коаліція охочих грала роль, ми працюємо над цим. Третє, всі партнери з коаліції мають пройти внутрішні процеси, щоб вирішити, який внесок вони можуть зробити", - зазначив німецький канцлер.