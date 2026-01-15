Суд Німеччини продовжив тримання під вартою підозрюваного у справі підриву "Північних потоків" Сергія Кузнєцова - ЗМІ

Вищий кримінальний суд Німеччини ухвалив рішення про продовження тримання під вартою підозрюваного у справі про підрив на газопроводі "Північних потоків" Сергія Кузнєцова, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

"Вищий кримінальний суд Німеччини постановив, що підозрюваний у диверсії на газопроводі "Північний потік" залишиться під вартою. У своєму рішенні суд вперше коментує вибухонебезпечні деталі розслідування", - зазначено в повідомленні видання.

Як повідомлялось, екстрадиція прослідувала за рішенням Верховного суду Італії, який 19 листопада відхилив апеляцію Кузнєцова проти рішення Апеляційного суду Болонь, підтвердивши його видачу Німеччині. Сам Кузнєцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах.

Раніше також зазначалось, що німецькі прокурори звинувачували Кузнєцова в приналежності до групи осіб, які встановили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсі та знищенні важливих обʼєктів.

В листопаді 2025 року громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві російських газогонів "Північний потік" у 2022 році, заарештували у Німеччині.

"Виконано ордер на арешт у зв'язку з підозрою у саботажі газопроводів "Північний потік". Слідчий суддя Федерального суду сьогодні (28 листопада 2025 року) виконав ордер на арешт громадянина України Сергія К", - йшлося в повідомленні, оприлюдненому на сайті Федеральної прокуратури.

Джерело: https://www.spiegel.de/panorama/nord-stream-bundesgerichtshof-schreibt-gaspipeline-sprengungen-der-ukraine-zu-a-a89c208d-9e00-4a63-be4d-2bf12aacdcf2