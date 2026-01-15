Інтерфакс-Україна
Події
22:59 15.01.2026

Суд Німеччини продовжив тримання під вартою підозрюваного у справі підриву "Північних потоків" Сергія Кузнєцова - ЗМІ

1 хв читати

Вищий кримінальний суд Німеччини ухвалив рішення про продовження тримання під вартою підозрюваного у справі про підрив на газопроводі "Північних потоків" Сергія Кузнєцова, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

"Вищий кримінальний суд Німеччини постановив, що підозрюваний у диверсії на газопроводі "Північний потік" залишиться під вартою. У своєму рішенні суд вперше коментує вибухонебезпечні деталі розслідування", - зазначено в повідомленні видання.

Як повідомлялось, екстрадиція прослідувала за рішенням Верховного суду Італії, який 19 листопада відхилив апеляцію Кузнєцова проти рішення Апеляційного суду Болонь, підтвердивши його видачу Німеччині. Сам Кузнєцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах.

Раніше також зазначалось, що німецькі прокурори звинувачували Кузнєцова в приналежності до групи осіб, які встановили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсі та знищенні важливих обʼєктів.

В листопаді 2025 року громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві російських газогонів "Північний потік" у 2022 році, заарештували у Німеччині.

"Виконано ордер на арешт у зв'язку з підозрою у саботажі газопроводів "Північний потік". Слідчий суддя Федерального суду сьогодні (28 листопада 2025 року) виконав ордер на арешт громадянина України Сергія К", - йшлося в повідомленні, оприлюдненому на сайті Федеральної прокуратури.

Джерело: https://www.spiegel.de/panorama/nord-stream-bundesgerichtshof-schreibt-gaspipeline-sprengungen-der-ukraine-zu-a-a89c208d-9e00-4a63-be4d-2bf12aacdcf2

Теги: #німеччина #громадянин #суд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:08 15.01.2026
Суд встановив заставу 33 млн грн нардепу Дубінському - ЗМІ

Суд встановив заставу 33 млн грн нардепу Дубінському - ЗМІ

16:31 15.01.2026
Прокуратура проситиме суд про заставу для Тимошенко в 50 млн грн, засідання відбудеться завтра - САП

Прокуратура проситиме суд про заставу для Тимошенко в 50 млн грн, засідання відбудеться завтра - САП

19:15 14.01.2026
ВАКС стягнув у дохід держави 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонзавод" росіянина Гамзалова

ВАКС стягнув у дохід держави 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонзавод" росіянина Гамзалова

17:43 14.01.2026
ДБР: суд стягнув у дохід держави активи родини колишнього посадовця екологічної інспекції на понад 20 млн грн

ДБР: суд стягнув у дохід держави активи родини колишнього посадовця екологічної інспекції на понад 20 млн грн

07:22 14.01.2026
Двом громадянам України у Німеччині пред'явили звинувачення у намірі здійснити диверсію за наказом спецслужб РФ

Двом громадянам України у Німеччині пред'явили звинувачення у намірі здійснити диверсію за наказом спецслужб РФ

19:17 11.01.2026
Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

23:03 06.01.2026
Мерц: Нам доведеться йти на компроміси, але ми намагатимемось досягти найкращого

Мерц: Нам доведеться йти на компроміси, але ми намагатимемось досягти найкращого

23:02 06.01.2026
Україна повинна забезпечити роботу молодим чоловікам, щоб вони не їздили до Німеччини, Польщі чи Франції – Мерц

Україна повинна забезпечити роботу молодим чоловікам, щоб вони не їздили до Німеччини, Польщі чи Франції – Мерц

22:34 06.01.2026
Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

22:03 06.01.2026
У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

ВАЖЛИВЕ

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

ОСТАННЄ

США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

Кабмін ухвалив постанову про запуск цифрового дашборда для держслужбовців і громадян

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території з початку січня

Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

У Херсоні внаслідок дронової атаки помер поранений 54-річний чоловік - ОВА

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Освітній омбудсмен: відпрацювати заняття можна за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні

По всій країні розгорнуті понад 10 тис. "Пунктів незламності", є резерв ще в 3,3 тис. пунктів - Свириденко

Профільним відомствам доручено спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних установок - Свириденко

Уряд опрацьовує можливість віднести будинки з електроопаленням до критичної інфраструктури - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА