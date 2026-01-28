В Чернігові тимчасово призупиняють подачу гарячої води
Чернігівське комунальне підприємство "Теплокомуненерго" (ТКЕ) повідомило споживачів про тимчасове припинення надання послуги гарячого водопостачання (ГВП) через значний дефіцит теплової потужності, що виник внаслідок російських обстрілів.
"Шановні споживачі КП "Теплокомуненерго"! З 30 січня 2026 року тимчасово буде припинено подачу гарячої води. Зараз у місті є дефіцит теплової потужності – це наслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру. Очікується також суттєве зниження температури повітря. У цих умовах наявного ресурсу недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячою водою. Саме тому весь ресурс у цей період буде спрямовано на підтримання опалення в будинках, щоб зберегти тепло в оселях чернігівців", - йдеться у повідомленні на сторінці підприємства у Facebook.
У підприємстві наголосили на тому, що ситуація — тимчасова.
Зазначається, що технічні служби КП "ТКЕ" та енергетики працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації.