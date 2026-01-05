Інтерфакс-Україна
Події
08:23 05.01.2026

РФ завдала удару по промисловому підприємству Чернігова

1 хв читати

Російські війська в ніч на понеділок вдарили балістикою та безпілотниками по промисловому підприємству Чернігова, повідомив в.о. міського голови міста Олександр Ломако.

"Вночі ворог завдав масового комбінованого удару балістикою та БПЛА по Чернігову. Внаслідок цієї атаки постраждалих немає", - написав він у телеграмі.

За словами в.о., ворог цілив по промисловому підприємству в районі щільної цивільної забудови.

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, в свою чергу, повідомив, що внаслідок нічної комбінованої атаки ворога по місту зруйновано 8 гаражів та пошкоджено 96 гаражних приміщень, будівлі господарчо-складського призначення на території комунальної установи, господарча будівля одного з підприємств міста.

Крім того, зафіксовано пряме влучання в приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа. Також у результаті влучання пошкоджено 15 приватних житлових будинків вибиті вікна та двері, пошкоджені паркани й ворота.

Загиблих та травмованих немає, підтвердив Брижинський.

 

Теги: #удар #чернігів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:15 02.01.2026
Росіяни вдарили по Харкову "Іскандерами", постраждали 30 осіб

Росіяни вдарили по Харкову "Іскандерами", постраждали 30 осіб

12:28 30.12.2025
СБС завдали масованого удару по базі пусків ударних БпЛА в Донецькому аеропорту

СБС завдали масованого удару по базі пусків ударних БпЛА в Донецькому аеропорту

05:53 30.12.2025
Ворог вдарив по Запоріжжю, є пошкодження

Ворог вдарив по Запоріжжю, є пошкодження

11:54 26.12.2025
Одна людина загинула, трьох поранено через ворожу атаку на Запоріжжі – ОВА

Одна людина загинула, трьох поранено через ворожу атаку на Запоріжжі – ОВА

09:32 26.12.2025
У Чернігові завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку

У Чернігові завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку

21:37 25.12.2025
УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від атаки БпЛА у Чернігові

УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від атаки БпЛА у Чернігові

20:48 25.12.2025
Аварійно-пошукові роботи на місці влучання БпЛА у Чернігові завершено – ДСНС

Аварійно-пошукові роботи на місці влучання БпЛА у Чернігові завершено – ДСНС

20:04 25.12.2025
Кількість постраждалих в Чернігові зросла до десяти людей – поліція

Кількість постраждалих в Чернігові зросла до десяти людей – поліція

16:11 25.12.2025
В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

14:42 25.12.2025
Кількість постраждалих у Чернігові зросла до п'яти – військова адміністрація

Кількість постраждалих у Чернігові зросла до п'яти – військова адміністрація

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 137 зі 165 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський анонсував європейські зустрічі для посилення захисту України та наближення завершення війни

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Вибух позашляховика у Києві кваліфіковано як теракт, постраждав військовий – прокуратура

ОСТАННЄ

Міносвіти затвердило дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору до 2027р.

Кабмін затвердив державну цільову соціальну програму "Молодь України: покоління стійкості - 2030"

Ворог атакував Херсонщину, троє постраждалих

Окупанти за добу втратили 990 осіб та 170 од. спецтехніки - Генштаб

ППО знищила 137 зі 165 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

Під ворожим обстрілом опинилися 25 населені пункти Запорізької області, є постраждала

Трамп не вірить, що нібито Україна вдарила по резиденції Путіна

Малюк написав заяву про відставку на вимогу Зеленського, стверджує Гончаренко

Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА