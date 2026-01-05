РФ завдала удару по промисловому підприємству Чернігова

Російські війська в ніч на понеділок вдарили балістикою та безпілотниками по промисловому підприємству Чернігова, повідомив в.о. міського голови міста Олександр Ломако.

"Вночі ворог завдав масового комбінованого удару балістикою та БПЛА по Чернігову. Внаслідок цієї атаки постраждалих немає", - написав він у телеграмі.

За словами в.о., ворог цілив по промисловому підприємству в районі щільної цивільної забудови.

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, в свою чергу, повідомив, що внаслідок нічної комбінованої атаки ворога по місту зруйновано 8 гаражів та пошкоджено 96 гаражних приміщень, будівлі господарчо-складського призначення на території комунальної установи, господарча будівля одного з підприємств міста.

Крім того, зафіксовано пряме влучання в приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа. Також у результаті влучання пошкоджено 15 приватних житлових будинків вибиті вікна та двері, пошкоджені паркани й ворота.

Загиблих та травмованих немає, підтвердив Брижинський.