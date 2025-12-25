Інтерфакс-Україна
Події
21:37 25.12.2025

УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від атаки БпЛА у Чернігові

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув пункт допомоги у Чернігові біля житлового будинку, пошкодженого внаслідок удару російського БпЛА.

"Загін швидкого реагування спільно з волонтерами Чернігівської обласної організації Українського Червоного Хреста працюють на місці удару по пʼятиповерховому житловому будинку в Чернігові… Волонтери розгорнули пункт допомоги Українського Червоного Хреста", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

У пункті допомоги мешканці пошкодженого будинку можуть зігрітися, отримати першу домедичну допомогу та психологічну підтримку. Волонтери видають жителям будинку набори для надзвичайних ситуацій, OSB-плити (oriented strand board - орієнтовано-стружкова плита - ІФ-У) та брезенти для тимчасового ремонту пошкоджених осель.

Як повідомлялося, внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерхівку в Чернігові вдень 25 грудня одна людина загинула, щонайменше дев’ятеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Сталося руйнування будинку з четвертого по другий поверх. Аварійно-пошукові роботи завершено.

 

Теги: #тчху #чернігів #учх

