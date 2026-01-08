Інтерфакс-Україна
Події
14:21 08.01.2026

УЧХ працював на місці ліквідації наслідків російської атаки БпЛА у Запоріжжі

1 хв читати
Фото: УЧХ

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали на місці ліквідації наслідків нічної російської атаки БпЛА у Запоріжжі.

"У Запоріжжі загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста оперативно прибув на місце ліквідації наслідків нічної атаки. Волонтери надавали на місці першу психологічну допомогу та чергували на випадок надання першої допомоги постраждалим і рятувальникам", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Як повідомлялося, російські війська в середу вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Обійшлося без жертв. Пошкоджено будівлю торгівельно-побутового призначення та поряд розташовану будівлю.

 

Теги: #запоріжжя #тчху #учх

