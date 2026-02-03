Інтерфакс-Україна
Події
04:00 03.02.2026

Понад 3 години триває цілеспрямована атака на енергетичну інфраструктуру Харкова, доведеться ухвалювати важкі рішення - мер

ЗС РФ обстрілюють Харків вже понад три години, завдаючи цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі, повідомив міський голова Ігор Терехов у Телеграмі станом на 03:39 вівторка.

"Мета очевидна: завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильний мороз", - написав Терехов у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що міській владі доведеться ухвалювати важкі рішення, зокрема, злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків.

"Одне з них (важких рішень -ІФ-У) — вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ. Я розумію, наскільки це важко у двадцятиградусний мороз. Але безпрецедентна атака на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать", - написав Терехов.

Він пообіцяв, що усі пункти незламності у місті (101), де можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити гаджети, працюватимуть цілодобово. За словами Терехова, за потреби будуть оперативно розгортати додаткові пункти обігріву.

Крім того, Терехов попередив про можливі перебої в роботі міського електротранспорту. 

"Для того щоб місто не зупинилося, ми запускаємо додаткові автобусні маршрути", - зазначив Терехов.

"Це складна ніч і складний ранок для Харкова. Але місто працює, усі служби на місцях, рішення ухвалюються швидко й відповідально. Ми тримаємо ситуацію під контролем і зробимо все можливе. Харків вистоїть!!!" - підсумував Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3470

Теги: #харків #наслідки #атаки

