Інтерфакс-Україна
Події
23:42 02.02.2026

План оборони України буде розроблено згідно нової структури, відповідний указ підписано президентом

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №96/2026 "Про структуру плану оборону України". Текст указу опубліковано на офіційному веб-порталі Президента України в понеділок.

Указом визнано таким, що втратив чинність аналогічний указ від 3 березня 2020 року.

Кабінету Міністрів України доручено "в установленому порядку забезпечити за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Національного банку України розроблення плану оборони України відповідно до структури, затвердженої цим Указом, та внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України".

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/962026-58229

Теги: #оборона #план #указ #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:43 02.02.2026
Зеленський зустрівся з керівниками ОБСЄ Кассісом і Сінірліоглу

Зеленський зустрівся з керівниками ОБСЄ Кассісом і Сінірліоглу

21:30 02.02.2026
Україна продовжила санкції проти Фірташа, Козака та пов'язаних з ними осіб і компаній - Зеленський

Україна продовжила санкції проти Фірташа, Козака та пов'язаних з ними осіб і компаній - Зеленський

13:53 02.02.2026
Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, які обслуговують танкерний флот РФ

Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, які обслуговують танкерний флот РФ

03:12 02.02.2026
Велика Британія розгляне приєднання до нової програми ЄС з фінансування оборони - ЗМІ

Велика Британія розгляне приєднання до нової програми ЄС з фінансування оборони - ЗМІ

20:24 31.01.2026
Україна готова працювати у всіх форматах і очікує переговорів наступного тижня – Зеленський

Україна готова працювати у всіх форматах і очікує переговорів наступного тижня – Зеленський

20:03 31.01.2026
Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

11:06 30.01.2026
Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю, зокрема у посиленні ППО, розвитку дронів та в авіаційній складовій

Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю, зокрема у посиленні ППО, розвитку дронів та в авіаційній складовій

11:39 22.01.2026
Зеленський підписав укази про державні нагороди: серед нагороджених прем'єр Фінляндії та голови МЗС Литви і Австрії

Зеленський підписав укази про державні нагороди: серед нагороджених прем'єр Фінляндії та голови МЗС Литви і Австрії

09:42 22.01.2026
Стубб не впевнений, що РФ схвалить 20-пунктний план і закликає посилити на неї тиск

Стубб не впевнений, що РФ схвалить 20-пунктний план і закликає посилити на неї тиск

23:18 20.01.2026
Трамп анонсував розробку плану щодо власності на Гренландію, який втішить НАТО

Трамп анонсував розробку плану щодо власності на Гренландію, який втішить НАТО

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА