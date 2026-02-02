План оборони України буде розроблено згідно нової структури, відповідний указ підписано президентом

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №96/2026 "Про структуру плану оборону України". Текст указу опубліковано на офіційному веб-порталі Президента України в понеділок.

Указом визнано таким, що втратив чинність аналогічний указ від 3 березня 2020 року.

Кабінету Міністрів України доручено "в установленому порядку забезпечити за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Національного банку України розроблення плану оборони України відповідно до структури, затвердженої цим Указом, та внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України".

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/962026-58229