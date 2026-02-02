Україна продовжила санкції проти Фірташа, Козака та пов'язаних з ними осіб і компаній - Зеленський

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження санкцій проти Дмитра Фірташа, Тараса Козака і пов'язаних з ними осіб та компаній. Про це Зеленський розповів у офіційному Телеграм-каналі в понеділок.

"Сьогодні підписав нові санкційні рішення. Синхронізуємо наші кроки з Великою Британією та продовжуємо санкції, у яких спливав термін. Перше: продовжуємо санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа та в межах синхронізації застосовуємо санкції проти його близького оточення й підконтрольної йому компанії. Усі субʼєкти, які повʼязані з Росією та її структурами, заслуговують на блокування", - написав Зеленський в Телеграмі.

"Друге: також продовжуємо санкції проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука, а саме проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній. Ще задовго до початку повномасштабної російської агресії ці особи обрали для себе Росію, а отже, війну. Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту", - наголосив президент.