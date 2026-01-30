Інтерфакс-Україна
Події
02:55 30.01.2026

Трамп запроваджує митні санкції щодо країн, які постачатимуть нафту на Кубу

2 хв читати

Президент США Дональд Трамп видав указ, яким уможливив накладення додаткових мит на товари з країн, які постачають нафту Кубі. Контрольні функції покладено на держсекретаря та міністра фінансів. Текст указу опубліковано на офіційному порталі Білого дому у четвер.

"Уряд Куби вжив надзвичайних заходів, які завдають шкоди та загрожують Сполученим Штатам. Режим об'єднується з численними ворожими країнами, транснаціональними терористичними групами та зловмисними суб'єктами, вороже налаштованими до Сполучених Штатів, та надає їм підтримку. Наприклад, Куба відверто приймає небезпечних супротивників Сполучених Штатів, запрошуючи їх розмістити на Кубі складні військові та розвідувальні потужності, що безпосередньо загрожують національній безпеці Сполучених Штатів", - йдеться в документі.

В цьому контексті згадано, зокрема, РФ, КНР, а також "Хезболлу" та "Хамас".

"На Кубі розташований найбільший закордонний об'єкт радіоелектронної розвідки Росії, який намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку Сполучених Штатів. Куба продовжує будувати глибоку співпрацю з КНР у сфері розвідки та оборони. Куба вітає транснаціональні терористичні групи, такі як "Хезболла" та "Хамас", створюючи безпечне середовище для цих зловмисних груп, щоб ці транснаціональні терористичні групи могли будувати економічні, культурні та безпекові зв'язки по всьому регіону та намагатися дестабілізувати Західну півкулю, включаючи Сполучені Штати", - сказано в обґрунтувальній частині документу.

"Я вважаю необхідним та доцільним встановити тарифну систему… Згідно з цією системою, додаткове адвалорне мито (нараховується за відсотковою ставкою від вартості товару – ІФ-У) може бути стягнуте з імпорту товарів, що є продукцією іноземної країни, яка прямо чи опосередковано продає або іншим чином постачає будь-яку нафту на Кубу", - сказано в наказі Трампа.

Джерело: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/addressing-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-cuba/

Теги: #куба #санкції #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:23 29.01.2026
Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

20:54 29.01.2026
Американсько-Український інвестфонд відбудови опрацює 22 проєкти з 59 поданих

Американсько-Український інвестфонд відбудови опрацює 22 проєкти з 59 поданих

19:33 29.01.2026
Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

17:14 29.01.2026
Рада ЄС ухвалила нові санкції для Ірану через порушення прав людини та підтримку війни РФ проти України

Рада ЄС ухвалила нові санкції для Ірану через порушення прав людини та підтримку війни РФ проти України

13:43 29.01.2026
США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

15:58 28.01.2026
Трамп: Сподіваємося, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів"

Трамп: Сподіваємося, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів"

12:31 28.01.2026
Фіцо спростував повідомлення у ЗМІ, що нібито після зустрічі з Трампом назвав його психічний стан "небезпечним"

Фіцо спростував повідомлення у ЗМІ, що нібито після зустрічі з Трампом назвав його психічний стан "небезпечним"

06:58 28.01.2026
Іспанія супроводжує до Марокко танкер, який порушив санкції ЄС проти Росії - ЗМІ

Іспанія супроводжує до Марокко танкер, який порушив санкції ЄС проти Росії - ЗМІ

02:39 27.01.2026
Підтримка американцями міграційної політики Трампа рекордно впала – ЗМІ

Підтримка американцями міграційної політики Трампа рекордно впала – ЗМІ

10:41 26.01.2026
77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

ВАЖЛИВЕ

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

"Укренерго" в останній робочий день тижня обмежуватиме електроенергію в усіх регіонах України протягом доби

ОСТАННЄ

Газопостачання 17 населених пунктів у Закарпатській області під загрозою через аварійний стан газопроводу – ОДА

Попередньо одного цивільного травмовано внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Запоріжжі - ОВА

Ворог вдарив по промисловому об'єкту в Запоріжжі – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 268 ворожих атак - Генштаб

Зеленський домовився з Мерцом про спільні дії наступного тижня

Ситуацію з теплом та світлом у Києві стабілізують 239 бригад - Шмигаль

Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував радянський напис на скульптурній галереї

Порошенко повідомив про розгортання фронтових прально-душових комплексів у Києві

До України надійшли перші 78 з понад 300 промислових котлів від Італії - ЗМІ

Глава БЕБ оголосив про старт атестації працівників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА