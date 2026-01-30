Трамп запроваджує митні санкції щодо країн, які постачатимуть нафту на Кубу

Президент США Дональд Трамп видав указ, яким уможливив накладення додаткових мит на товари з країн, які постачають нафту Кубі. Контрольні функції покладено на держсекретаря та міністра фінансів. Текст указу опубліковано на офіційному порталі Білого дому у четвер.

"Уряд Куби вжив надзвичайних заходів, які завдають шкоди та загрожують Сполученим Штатам. Режим об'єднується з численними ворожими країнами, транснаціональними терористичними групами та зловмисними суб'єктами, вороже налаштованими до Сполучених Штатів, та надає їм підтримку. Наприклад, Куба відверто приймає небезпечних супротивників Сполучених Штатів, запрошуючи їх розмістити на Кубі складні військові та розвідувальні потужності, що безпосередньо загрожують національній безпеці Сполучених Штатів", - йдеться в документі.

В цьому контексті згадано, зокрема, РФ, КНР, а також "Хезболлу" та "Хамас".

"На Кубі розташований найбільший закордонний об'єкт радіоелектронної розвідки Росії, який намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку Сполучених Штатів. Куба продовжує будувати глибоку співпрацю з КНР у сфері розвідки та оборони. Куба вітає транснаціональні терористичні групи, такі як "Хезболла" та "Хамас", створюючи безпечне середовище для цих зловмисних груп, щоб ці транснаціональні терористичні групи могли будувати економічні, культурні та безпекові зв'язки по всьому регіону та намагатися дестабілізувати Західну півкулю, включаючи Сполучені Штати", - сказано в обґрунтувальній частині документу.

"Я вважаю необхідним та доцільним встановити тарифну систему… Згідно з цією системою, додаткове адвалорне мито (нараховується за відсотковою ставкою від вартості товару – ІФ-У) може бути стягнуте з імпорту товарів, що є продукцією іноземної країни, яка прямо чи опосередковано продає або іншим чином постачає будь-яку нафту на Кубу", - сказано в наказі Трампа.

Джерело: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/addressing-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-cuba/