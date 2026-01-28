Трамп: Сподіваємося, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів"

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що до берегів Ірану прямує "величезна армада", яка готова, як у "випадку з Венесуелою" швидко виконати свою місію, "зі швидкістю і насильством, якщо це буде необхідно".

"Величезна армада прямує до Ірану. Вона рухається швидко, з великою силою, ентузіазмом і цілеспрямованістю. Це більший флот, очолюваний великим авіаносцем "Авраам Лінкольн", ніж той, що був відправлений до Венесуели. Як і у випадку з Венесуелою, він готовий, бажає і здатний швидко виконати свою місію, з швидкістю і насильством, якщо це буде необхідно", - цитують Трампа в офіційному акаунті Білого дому у соцмережі Х.

Трамп висловив сподівання, що Іран перейде до угоди "без ядерної зброї", яка буде "вигідною для всіх сторін".

"Сподіваємося, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів" і домовиться про справедливу і рівноправну угоду – БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ – яка буде вигідною для всіх сторін. Час спливає, це дійсно дуже важливо! Як я вже казав Ірану раніше, УКЛАДІТЬ УГОДУ! Вони цього не зробили, і відбулася "Операція "Опівнічний молот", яка призвела до значного руйнування Ірану. Наступна атака буде набагато гіршою! Не допустіть, щоб це повторилося. Дякую за увагу до цього питання! Президент Дональд Дж. Трамп", - резюмував він.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у середу заявив, що останніми днями не контактував із спеціальним посланником США Стівом Віткоффом і не просив про проведення переговорів, повідомляє агентство Reuters.

"Останніми днями між мною і Віткоффом не було жодних контактів, і ми не надсилали жодних запитів про переговори", – заявив Аракчі, додавши, що різні посередники "проводять консультації" і підтримують контакти з Тегераном. "Наша позиція чітка: переговори несумісні з погрозами, і вони можуть відбуватися лише за умови відсутності загроз і надмірних вимог", - додав він.

Президент Ірану Масуд Пезешкян у вівторок повідомив саудівському принцу Мохаммеду бін Салману, що Тегеран вітає будь-який процес у рамках міжнародного права, який запобігає війні.