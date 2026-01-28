Інтерфакс-Україна
Політика
15:58 28.01.2026

Трамп: Сподіваємося, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів"

2 хв читати
Трамп: Сподіваємося, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів"
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що до берегів Ірану прямує "величезна армада", яка готова, як у "випадку з Венесуелою" швидко виконати свою місію, "зі швидкістю і насильством, якщо це буде необхідно".

"Величезна армада прямує до Ірану. Вона рухається швидко, з великою силою, ентузіазмом і цілеспрямованістю. Це більший флот, очолюваний великим авіаносцем "Авраам Лінкольн", ніж той, що був відправлений до Венесуели. Як і у випадку з Венесуелою, він готовий, бажає і здатний швидко виконати свою місію, з швидкістю і насильством, якщо це буде необхідно", - цитують Трампа в офіційному акаунті Білого дому у соцмережі Х.

Трамп висловив сподівання, що Іран перейде до угоди "без ядерної зброї", яка буде "вигідною для всіх сторін".

"Сподіваємося, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів" і домовиться про справедливу і рівноправну угоду – БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ – яка буде вигідною для всіх сторін. Час спливає, це дійсно дуже важливо! Як я вже казав Ірану раніше, УКЛАДІТЬ УГОДУ! Вони цього не зробили, і відбулася "Операція "Опівнічний молот", яка призвела до значного руйнування Ірану. Наступна атака буде набагато гіршою! Не допустіть, щоб це повторилося. Дякую за увагу до цього питання! Президент Дональд Дж. Трамп", - резюмував він.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у середу заявив, що останніми днями не контактував із спеціальним посланником США Стівом Віткоффом і не просив про проведення переговорів, повідомляє агентство Reuters.

"Останніми днями між мною і Віткоффом не було жодних контактів, і ми не надсилали жодних запитів про переговори", – заявив Аракчі, додавши, що різні посередники "проводять консультації" і підтримують контакти з Тегераном. "Наша позиція чітка: переговори несумісні з погрозами, і вони можуть відбуватися лише за умови відсутності загроз і надмірних вимог", - додав він.

Президент Ірану Масуд Пезешкян у вівторок повідомив саудівському принцу Мохаммеду бін Салману, що Тегеран вітає будь-який процес у рамках міжнародного права, який запобігає війні.

Теги: #іран #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:31 28.01.2026
Фіцо спростував повідомлення у ЗМІ, що нібито після зустрічі з Трампом назвав його психічний стан "небезпечним"

Фіцо спростував повідомлення у ЗМІ, що нібито після зустрічі з Трампом назвав його психічний стан "небезпечним"

02:39 27.01.2026
Підтримка американцями міграційної політики Трампа рекордно впала – ЗМІ

Підтримка американцями міграційної політики Трампа рекордно впала – ЗМІ

10:41 26.01.2026
77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

23:19 25.01.2026
Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

04:01 24.01.2026
Трамп анонсував зміцнення партнерства з Азербайджаном та укладення угоди з Арменією

Трамп анонсував зміцнення партнерства з Азербайджаном та укладення угоди з Арменією

21:07 21.01.2026
В Ірані повідомили про понад 3 тис. жертв заворушень

В Ірані повідомили про понад 3 тис. жертв заворушень

22:00 16.01.2026
Посольство України в Ірані тимчасово призупиняє роботу

Посольство України в Ірані тимчасово призупиняє роботу

00:08 16.01.2026
США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

12:01 15.01.2026
Іран відкрив повітряний простір країни

Іран відкрив повітряний простір країни

05:26 15.01.2026
Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Макроном постачання ракет для ППО та дипломатичні кроки

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

ОСТАННЄ

Порошенко обговорив з Мартою Кос шляхи прискорення євроінтеграції України

Гарантії безпеки від США та ЄС відкриють шанс на мир - заступник голови фракції "Батьківщина"

Рада ЄС на тижні може затвердити регламент використання EUR90 млрд для України – Порошенко після зустрічі з Кубіліусом

Порошенко в штаб-квартирі НАТО назвав ЗСУ опорою трансатлантичної безпеки

Голова комітету Ради Мережко сумнівається у результативності переговорів з РФ

Президент Тайваню щодо України: Будь-яка допомога агресору або порушення ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними

Донеччина в обмін на $800 млрд та гарантії безпеки від США та Європи – ЗМІ

Дорожня карта ЄС передбачає прискорений вступ України до 2027 року – Орбан

Макрон запропонував Трампу провести засідання G7 за участі РФ та України, Рютте підніме українську тему в Давосі

"Євросолідарність" ініціює достроковий розпуск ТСК Верховної Ради – заява фракції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА