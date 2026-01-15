Інтерфакс-Україна
Події
12:01 15.01.2026

Іран відкрив повітряний простір країни

Влада Ірану розпорядилася відкрити повітряний простір країни після його тимчасового закриття на тлі напруженості у відносинах зі США, повідомляють близькосхідні ЗМІ.

За даними сервісу Flightradar24, літаки відновили рух через Іран приблизно о 07:00 за місцевим часом (05:30 за Києвом).

Уранці в четвер небо над Іраном закрили для всіх рейсів за винятком міжнародних рейсів, які мають спеціальний дозвіл.

В Ірані з 28 грудня відбуваються масові протести. Спочатку вони були зумовлені важкою економічною ситуацією і падінням курсу національної валюти, але незабаром набули й політичного контексту.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив вжити жорстких заходів проти Ірану у відповідь на дії влади з придушення масштабних заворушень. Однак у середу ввечері Трамп заявив, що, за його інформацією, в іранської влади більше немає "планів чинити страти" причетних до протестів людей.

