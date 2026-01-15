Інтерфакс-Україна
11:36 15.01.2026

Окупанти вранці завдали удару по Білопіллю на Сумщині, є загиблий та четверо поранених

Російські окупанти завдали удар по Білопіллю на Сумщині, один цивільний загинув, ще четверо зазнали поранень, за попередніми даними, було скинуто керовану авіабомбу, повідомила обласна прокуратура.

"15 січня 2026 року близько 10:15 год. окупанти скинули, за попередніми даними, керовану авіабомбу на центральну частину міста Білопілля Сумського району. Унаслідок атаки окупантів загинув 35-річний місцевий житель. Ще 4 осіб отримали поранення", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у четвер.

Повідомляється також про пошкодження будівлі навчального закладу, магазину, транспортних засобів.

