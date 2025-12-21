Інтерфакс-Україна
Події
14:27 21.12.2025

У с.Грабовське на Сумщині тривають бої, у Рясному росіян немає - Угруповання Об'єднаних сил

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українські захисники намагаються вибити окупантів із села Грабовське у Сумській області на російську територію, натомість у селі Рясне росіяни наразі відсутні, повідомило Угруповання Об'єднаних

"Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні", - йдеться у повідомленні на сторінці у соцмережі Фейсбук у неділю.

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ, що російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області і понад 50 цивільних українців були примусово вивезені в РФ.

Начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов вважає це локального штибу провокацією зі сторони РФ. " Станом на зараз не схоже, що вони там намагаються намалювати якусь велику операцію. Це виглядає як якась… локального штибу провокація на напрямку, який раніше не був, скажімо так, ключовим", - сказав він в ефірі телеканалу Перший (Суспільне Новини) у неділю.

За словами Трегубова, виглядає так, що викрадення людей було значною частиною цієї провокації. "Мова не йде про якісь стратегічні цілі, а саме про цілеспрямоване викрадення людей для якоїсь, можливо, політичної чи інформаційної атаки", - сказав він.

Теги: #зсу #війна #бойові_дії #сумська_область

