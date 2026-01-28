Село Кутьківка Харківської області під повним контролем Сил оборони України - 16 АК

Фото: Міністерство оборони України

Заяви начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо нібито ведення "вуличних боїв" і "зачистки" у селі Кутьківка Куп’янського району Харківської області не відповідають дійсності, заявили у 16-му армійському корпусі (АК).

"Населений пункт Кутьківка, який розташований у смузі відповідальності підрозділів 16 армійського корпусу, перебуває під повним контролем Сил оборони України. Втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні корпусу в Телеграм.

У ЗСУ наголосили, що противник здійснює спроби інфільтрації малими групами, однак ці дії своєчасно виявляються та припиняються.

"Підрозділи 151 окрема механізована бригада ефективно знищують ворожі групи ще на підступах до населеного пункту або під час їх укриття в зруйнованій забудові", - додали військові.

Як наголосили у 16 АК, інформація про "захоплення" Кутьківки "є черговим елементом інформаційно-психологічних операцій противника та не має нічого спільного з реальною обстановкою".