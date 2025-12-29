Інтерфакс-Україна
15:46 29.12.2025

Інформація про повний контроль ворога над Родинським не відповідає дійсності - УВ "Схід"

Інформація про повний контроль ворога над Родинським не відповідає дійсності - УВ "Схід"

Угруповання військ "Схід" спростувало інформацію про начебто повний контроль росіянами міста Родинське (Покровський район Донецької області).

"У Родинському ситуація складна, тривають бої за місто. Ворог намагався закріпитися уздовж залізниці на північ від міста, а також у західних районах. Успіху не мав. Інформація про повний контроль міста ворогом не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ наголошують, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, де ворог зазнає значних втрат.

На Покровському напрямку захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне. Вчора на цьому напрямку знешкоджено 146 окупантів, з яких 100 — безповоротно.

УВ "Схід" підкреслило, що Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника.

"Загарбники продовжують активно діяти на заході Покровська. Мета незмінна — вихід у район Гришиного. Але всі атаки ворога наші сили блокують. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові", - йдеться у повідомленні.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - додали у ЗСУ.

В цілому у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 429 окупантів за минулу добу. Також знищено 986 БпЛА різних типів та 74 од. іншого озброєння і техніки.

Теги: #контроль #територія #схід

