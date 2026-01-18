Триває аудит пунктів незламності по всій Україні – О.Кулеба

В Україні триває аудит пунктів незламності, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Ми постійно оновлюємо та верифікуємо всі Пункти незламності й відображаємо їх у застосунку Дія. Через Дію можна швидко знайти найближчий пункт до свого місця перебування. Наразі триває аудит усіх Пунктів незламності, тож будемо вдячні за відгуки та коментарі в Дії — це допоможе оперативно виявляти й усувати недоліки", — написав він у Телеграмі у неділю.

Кулеба наголосив, що бізнес також може долучитися до мережі Пунктів незламності. Якщо заклад має можливість виконувати відповідні функції, реєстрація доступна на сайті: https://nezlamnist.gov.ua

Після реєстрації та перевірки Пункт Незламності буде відображатися на мапі.

"Нині у всій країні функціонує 13 530 пунктів незламності, з яких 10 658 діють у постійному режимі, а ще 2 872 готові до відкриття у разі потреби. І лише за перші два тижні січня їх відвідали майже 119 тисяч українців", - написав Кулеба.