Інтерфакс-Україна
Події
14:19 18.01.2026

Триває аудит пунктів незламності по всій Україні – О.Кулеба

1 хв читати
Триває аудит пунктів незламності по всій Україні – О.Кулеба

В Україні триває аудит пунктів незламності, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Ми постійно оновлюємо та верифікуємо всі Пункти незламності й відображаємо їх у застосунку Дія. Через Дію можна швидко знайти найближчий пункт до свого місця перебування. Наразі триває аудит усіх Пунктів незламності, тож будемо вдячні за відгуки та коментарі в Дії — це допоможе оперативно виявляти й усувати недоліки", — написав він у Телеграмі у неділю.

Кулеба наголосив, що бізнес також може долучитися до мережі Пунктів незламності. Якщо заклад має можливість виконувати відповідні функції, реєстрація доступна на сайті: https://nezlamnist.gov.ua

Після реєстрації та перевірки Пункт Незламності буде відображатися на мапі.

"Нині у всій країні функціонує 13 530 пунктів незламності, з яких 10 658 діють у постійному режимі, а ще 2 872 готові до відкриття у разі потреби. І лише за перші два тижні січня їх відвідали майже 119 тисяч українців", - написав Кулеба.

Теги: #пункти_незламності #кулеба #аудит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:32 16.01.2026
На вокзалах України працюють 97 пунктів незламності, ще 50 відкриють найближчим часом - віцепремʼєр

На вокзалах України працюють 97 пунктів незламності, ще 50 відкриють найближчим часом - віцепремʼєр

15:44 16.01.2026
Регіони отримали можливість запроваджувати гнучкі правила комендантської години – Кулеба

Регіони отримали можливість запроваджувати гнучкі правила комендантської години – Кулеба

21:40 15.01.2026
По всій країні розгорнуті понад 10 тис. "Пунктів незламності", є резерв ще в 3,3 тис. пунктів - Свириденко

По всій країні розгорнуті понад 10 тис. "Пунктів незламності", є резерв ще в 3,3 тис. пунктів - Свириденко

09:34 15.01.2026
Лісовий: На Київщині на базі закладів освіти розгорнуто понад 200 пунктів незламності

Лісовий: На Київщині на базі закладів освіти розгорнуто понад 200 пунктів незламності

14:05 14.01.2026
Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

11:06 12.01.2026
Аудит ЄК підтвердив відповідність української системи держконтролю за пестицидами і ветпрепаратами вимогам ЄС

Аудит ЄК підтвердив відповідність української системи держконтролю за пестицидами і ветпрепаратами вимогам ЄС

11:40 10.01.2026
Подача теплоносія відновлена у 4 тис з 6 тис київських багатоповерхівок, тепло у квартирах буде пізніше – віцепрем'єр

Подача теплоносія відновлена у 4 тис з 6 тис київських багатоповерхівок, тепло у квартирах буде пізніше – віцепрем'єр

17:49 09.01.2026
РФ атакувала цивільні судна під прапорами Сент-Кіттс і Невіс та Коморських островів, загинув член екіпажу - громадянин Сирії

РФ атакувала цивільні судна під прапорами Сент-Кіттс і Невіс та Коморських островів, загинув член екіпажу - громадянин Сирії

17:34 09.01.2026
У Харківській області працюють 770 Пунктів незламності, ще 71 готовий до розгортання - Синєгубов

У Харківській області працюють 770 Пунктів незламності, ще 71 готовий до розгортання - Синєгубов

18:02 07.01.2026
Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

ВАЖЛИВЕ

На Київщині екстренні відключення світла - ДТЕК

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

ОСТАННЄ

На засіданні головнокомандувачів ЗС сил держав - членів "Коаліції охочих" обговорили безпекові гарантії для України - Сирський

Петиція щодо перейменування станції київського метро "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідних для розгляду голосів

На Київщині екстренні відключення світла - ДТЕК

Освітній омбудсмен закликає керівників закладів освіти не примушувати вчителів працювати під час канікул у холодних класах

На Херсонщині двоє загиблих та поранена мирна жителька через російські обстріли - Нацполіція

В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

Петиція щодо впровадження сучасної системи контейнерів для сортування сміття у Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

На Хмельниччині через ворожу дронову атаку виникли займання на підприємстві, пожежа ліквідована

Київський ЦУМ відключив 95% зовнішньої підсвітки для економії е/е та організував зони для підзарядки гаджетів

В'їзд вантажівок з вантажем на територію Польщі в двох пунктах пропуску призупинено, в одному сповільнено - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА