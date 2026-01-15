Інтерфакс-Україна
Події
21:40 15.01.2026

По всій країні розгорнуті понад 10 тис. "Пунктів незламності", є резерв ще в 3,3 тис. пунктів - Свириденко

1 хв читати
По всій країні розгорнуті понад 10 тис. "Пунктів незламності", є резерв ще в 3,3 тис. пунктів - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Понад 10 тис. "пунктів незламності" розгорнути станом на поточний час по всій країні, упродовж доби буде розгорнуто додаткові, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Збільшення імпорту електроенергії. Уряд створює всі можливості для швидкого збільшення імпорту електроенергії — і для державних компаній, і для бізнесу", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у четвер.

Вона також розповіла, що зараз по всій країні розгорнуті понад 10 тис. "Пунктів незламності", з них у Києві — понад 1200.

"Упродовж доби буде розгорнуто додаткові Пункти незламності на період складних погодних умов і надзвичайної ситуації. Маємо ще резерв з 3300 додаткових пунктів. На цей період також організовується харчування в пунктах", - додала вона.

Вона наголосила, що усі обласні військові адміністрації (ОВА( та Київська міська військові адміністрації у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.

"Уряд, енергетики та всі служби продовжують працювати у режимі 24/7. Координацію та контроль за виконанням усіх цих рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль. Цілодобово працює Лінія 112 в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання", - написала премʼєр.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1394

https://t.me/svyrydenkoy/1395

Теги: #пункти_незламності #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:39 15.01.2026
Профільним відомствам доручено спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних установок - Свириденко

Профільним відомствам доручено спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних установок - Свириденко

21:37 15.01.2026
Уряд опрацьовує можливість віднести будинки з електроопаленням до критичної інфраструктури - Свириденко

Уряд опрацьовує можливість віднести будинки з електроопаленням до критичної інфраструктури - Свириденко

21:25 15.01.2026
Шкільні канікули в Києві мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026р - Свириденко

Шкільні канікули в Києві мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026р - Свириденко

21:20 15.01.2026
Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

09:34 15.01.2026
Лісовий: На Київщині на базі закладів освіти розгорнуто понад 200 пунктів незламності

Лісовий: На Київщині на базі закладів освіти розгорнуто понад 200 пунктів незламності

17:34 09.01.2026
У Харківській області працюють 770 Пунктів незламності, ще 71 готовий до розгортання - Синєгубов

У Харківській області працюють 770 Пунктів незламності, ще 71 готовий до розгортання - Синєгубов

06:14 05.01.2026
Прем'єр Британії запевнив, що у 2026 році залишатиметься на посаді

Прем'єр Британії запевнив, що у 2026 році залишатиметься на посаді

19:36 26.12.2025
Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

20:27 24.12.2025
Пункти незламності відтепер зможуть мати інтернет через xPON або Starlink - перший віцепрем’єр

Пункти незламності відтепер зможуть мати інтернет через xPON або Starlink - перший віцепрем’єр

22:21 07.12.2025
Зеленський обговорив з Мелоні результати переговорів в США

Зеленський обговорив з Мелоні результати переговорів в США

ВАЖЛИВЕ

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

ОСТАННЄ

Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

Суд встановив заставу 33 млн грн нардепу Дубінському - ЗМІ

У Херсоні внаслідок дронової атаки помер поранений 54-річний чоловік - ОВА

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Освітній омбудсмен: відпрацювати заняття можна за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні

Рада не включила в порядок денний законопроєкти щодо зобов'язань в рамках Ukraine Facility та prior action МВФ

Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

Зеленський розраховує на збільшення внесків в програму PURL – розмова з Рютте

"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

Колишній топпосадовець Генпрокуратури підозрюється у списанні податків на понад 641 млн грн – НАБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА