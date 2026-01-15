По всій країні розгорнуті понад 10 тис. "Пунктів незламності", є резерв ще в 3,3 тис. пунктів - Свириденко

Понад 10 тис. "пунктів незламності" розгорнути станом на поточний час по всій країні, упродовж доби буде розгорнуто додаткові, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Збільшення імпорту електроенергії. Уряд створює всі можливості для швидкого збільшення імпорту електроенергії — і для державних компаній, і для бізнесу", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у четвер.

Вона також розповіла, що зараз по всій країні розгорнуті понад 10 тис. "Пунктів незламності", з них у Києві — понад 1200.

"Упродовж доби буде розгорнуто додаткові Пункти незламності на період складних погодних умов і надзвичайної ситуації. Маємо ще резерв з 3300 додаткових пунктів. На цей період також організовується харчування в пунктах", - додала вона.

Вона наголосила, що усі обласні військові адміністрації (ОВА( та Київська міська військові адміністрації у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.

"Уряд, енергетики та всі служби продовжують працювати у режимі 24/7. Координацію та контроль за виконанням усіх цих рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль. Цілодобово працює Лінія 112 в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання", - написала премʼєр.

