Події
12:58 18.01.2026

На Херсонщині двоє загиблих та поранена мирна жителька через російські обстріли - Нацполіція

На Херсонщині двоє загиблих та поранена мирна жителька через російські обстріли - Нацполіція
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

У Херсонській області впродовж минулої доби дві людини загинули, ще одну поранено через російські обстріли, повідомила Національна поліція України у Телеграмі.

"У Софіївці внаслідок атаки ворожого дрона зі скиданням боєприпасу загинула 51-річна місцева жителька. Медики боролися за її життя, однак отримані травми виявилися смертельними. У Зеленівці внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістала 28-річна цивільна жінка. У селі Новоберислав Бериславського району під завалами зруйнованого внаслідок танкового обстрілу будинку виявлено тіло 63-річного місцевого жителя. Чоловік загинув від вибухових травм, несумісних із життям", - йдеться у повідомленні.

Загалом унаслідок обстрілів у Херсонському районі пошкоджено чотири приватні житлові будинки, цивільний автомобіль, а також адміністративну будівлю.

Теги: #атака_рф #постраждалі #херсонська_область

