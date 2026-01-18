На Херсонщині двоє загиблих та поранена мирна жителька через російські обстріли - Нацполіція

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

У Херсонській області впродовж минулої доби дві людини загинули, ще одну поранено через російські обстріли, повідомила Національна поліція України у Телеграмі.

"У Софіївці внаслідок атаки ворожого дрона зі скиданням боєприпасу загинула 51-річна місцева жителька. Медики боролися за її життя, однак отримані травми виявилися смертельними. У Зеленівці внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістала 28-річна цивільна жінка. У селі Новоберислав Бериславського району під завалами зруйнованого внаслідок танкового обстрілу будинку виявлено тіло 63-річного місцевого жителя. Чоловік загинув від вибухових травм, несумісних із життям", - йдеться у повідомленні.

Загалом унаслідок обстрілів у Херсонському районі пошкоджено чотири приватні житлові будинки, цивільний автомобіль, а також адміністративну будівлю.