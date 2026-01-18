Захисники України в ніч на 18 січня знищили або подавили 167 з 201 засобу повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 18 січня (з 18:30 17 січня) атакував 201 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 120 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 167 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів. Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях", - інформують ПС ЗСУ.