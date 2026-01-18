Інтерфакс-Україна
Події
08:26 18.01.2026

Захисники України в ніч на 18 січня знищили або подавили 167 з 201 засобу повітряного нападу росіян

1 хв читати
Захисники України в ніч на 18 січня знищили або подавили 167 з 201 засобу повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 18 січня (з 18:30 17 січня) атакував 201 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 120 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 167 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів. Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #зсу #ракети #збиття #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:22 18.01.2026
Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Харкову - мер

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Харкову - мер

21:15 17.01.2026
Одна людина померла від поранень отриманих внаслідок атаки російського дрона у Херсонській області

Одна людина померла від поранень отриманих внаслідок атаки російського дрона у Херсонській області

08:17 17.01.2026
ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

14:21 16.01.2026
Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський

Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський

08:51 16.01.2026
ППО знешкодила 53 із 76 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях – Повітряні сили

ППО знешкодила 53 із 76 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях – Повітряні сили

19:24 15.01.2026
Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, наслідки уточнюються

Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, наслідки уточнюються

10:47 15.01.2026
Ветеран-оператор БПЛА може працювати як фахівець із технічної, агро- чи інфраструктурної відеозйомки

Ветеран-оператор БПЛА може працювати як фахівець із технічної, агро- чи інфраструктурної відеозйомки

17:50 14.01.2026
Збито 10 із 10 реактивних БПЛА у середу – Повітряні сили ЗСУ

Збито 10 із 10 реактивних БПЛА у середу – Повітряні сили ЗСУ

02:31 14.01.2026
Ворог вразив ударними БпЛА інфраструктуру Кривого Рогу, масштабні відключення електрики та опалення

Ворог вразив ударними БпЛА інфраструктуру Кривого Рогу, масштабні відключення електрики та опалення

14:56 13.01.2026
Війську передано 2,2 млн дронів різного типу за останні пів року - Шмигаль

Війську передано 2,2 млн дронів різного типу за останні пів року - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

ОСТАННЄ

За тиждень РФ атакувала більш ніж 1300 дронами, близько 1050 КАБ і 29 ракетами - Зеленський

Сили безпілотних систем уразили за добу 987 ворожих цілей

Генштаб зафіксував упродовж доби 133 бойові зіткнення

ЄС готовий призупинити торговельну угоду з США через нову загрозу введення мит з боку Трампа

Шестеро цивільних постраждали через атаки ворожих БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

Окупанти втратили впродовж доби 830 військовослужбовців - Генштаб

18 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Бенефіціарами протиріч між союзниками є Китай і Росія – Каллас про митні погрози Трампа

Між союзниками проблеми найкраще вирішувати шляхом обговорення, а не тиску – Стубб про митні погрози Трампа

Застосування тарифів до союзників за забезпечення колективної безпеки є абсолютно неправильним – Стармер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА